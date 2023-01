Antonio Cordón: "Estamos preparados para cubrir cualquier posición en cualquier momento"

El director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, destacó el crecimiento deportivo a futuro, la humildad y compromiso de Abner Vinícius durante su presentación, de quien espera un rendimiento a corto plazo, ya que llega con la pretemporada realizada con el Athletico Paranaense.

"Siempre que vamos buscando un jugador la idea es la misma, adquirir futbolistas con compromiso, humildad, con crecimiento deportivo a futuro y que quieran venir. El fichaje no es sólo trabajo de Cordón, sino de toda la secretaría técnica y es el Betis quien firma a Abner Vinicius, que viene a suplir a un lateral izquierdo de bastante nivel y no tiene miedo. Está acostumbrado a jugar con presión y le gusta", destacó el directivo, quien explicó que lo llevaban siguiendo "desde bien jovencito". "Su trayectoria en el Athletico Paranaense, pese a su juventud, es un valor. Ha sido finalista de la Libertadores y ganador de la Copa Sudamericana, jugando más de 100 partidos en el Brasileirao".

Cordón fue más allá a la hora de valorar la actitud del futbolista, de quien espera pueda "dar rendimiento a corto plazo, porque viene tras hacer la pretemporada en Brasil y físicamente está bien". "Voy a contar una anécdota que dice mucho cómo es y que para mí es muy importante. He comido dos veces con él y desde hace tiempo no me pasaba que en conversaciones de dos horas ni él ni su familia tocaron el móvil. Eso me demuestra una gran educación y el interés en todo lo que les contaba", explicó.

Abner firma por seis años y medio, hasta 2029, ya que la idea del Betis es" crear un futuro juntos con futbolistas jóvenes". "Queremos que nos dé rendimiento el mayor tiempo posible", argumentó, antes de poner en valor el trabajo de su departamento: "Tenemos una secretaría técnica que cobra y profesionales que ven mucho fútbol. Estamos preparados para cubrir cualquier posición en cualquier momento. Es nuestra obligación. Luego cómo se ejecutan las cosas es otra cosa. Esta vez tuvimos enfrente un presidente muy complicado y el acompañamiento del nuevo CEO del Betis, Ramón Alarcón, para cerrar la operación fue una ayuda definitiva para su contratación, como la de su agente, quien apostó por el Betis antes que otros grandes clubes europeos. Eso ha sido clave más allá de que el jugador lo teníamos controlado".

Antonio Cordón también fue cuestionado por Guido Rodríguez, pero no se salió del guión esperado: "Seguimos trabajando en la sombra. La idea es aparecer y decir lo que tengamos que decir en su momento. Guido Rodríguez es un jugador importante y son muchas conversaciones las que se tienen que dar. Él está muy a gusto y a ver lo que nos depara el futuro", indicó sobre la renovación del argentino, que acaba contrato en 2024.

En cuanto a renovaciones o llegadas futuras, el director deportivo lo tiene claro: "No me preocupa el mercado. Lo que quiero es que el Betis siga manteniendo este buen ambiente y nivel de compromiso de los jugadores. El valor del Betis es crear una estabilidad y clima de trabajo idóneo. El tema de los jugadores es importante, pero ahora no nos preocupa. Todo jugador que esté comprometido, nos dé rendimiento tendrá siempre las puertas abiertas del Betis", dijo a propósito del futuro de Guardado o Claudio Bravo. Más complicado lo tiene Loren, a quien felicitó personalmente por su gol al Barcelona en la Supercopa de España: "Fue lo primero que hice al pasar por el entrenamiento. Se lo merecía por su trabajo. A partir de ahí, veremos los acontecimientos".