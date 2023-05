Ayoze: "El derbi es una ocasión para sellar el objetivo"

Titular indiscutible desde que llegó, Ayoze vivirá su primer derbi sevillano. El tinerfeño será protagonista y es consciente de que afronta "un partido especial", pero pone el acento en que son "tres puntos más importantes para alcanzar el objetivo europeo".

"Los derbis son especiales. El primero lo viví bien joven, con el Tenerife contra Las Palmas. Ganamos por 3-0 y yo marqué dos goles. Esa experiencia fue muy buena. Luego en Inglaterra jugué un derbi importante, el Newcastle-Sunderland, pero no me fue tan bien. Nos enfrentamos varias veces y creo que no logré ninguna victoria", recordó el bético, que añadió: "Éste será mi tercer derbi y me han hablado mucho de lo que es un Betis-Sevilla. Años atrás los he visto desde la televisión y los he disfrutado como aficionado y ahora me toca vivirlo desde dentro", dijo en Betis TV.

Ayoze reconoció que el rival "está en un buen momento" tras un irregular inicio enderezado desde la llegada de José Luis Mendilibar: "Llevan varios partidos sin perder y están acabando la temporada muy bien. Pero éstos son partidos diferentes, especiales... Más allá de rachas es un encuentro en el que ambos nos jugamos mucho. Son partidos que se desarrollan a un ritmo muy alto, pero estamos en una buena posición y las matemáticas mandan. Tenemos otra oportunidad de conseguir tres puntos más y dejar el objetivo casi materializado. El escenario es ideal y el equipo tiene que salir más que concienciado de lo importante del choque, más allá de lo especial que es este partido, porque son tres puntos muy importantes".

Ayoze ha disputado todos los partidos desde que llegó, muestra de la "confianza" que ha depositado en él Manuel Pellegrini desde el primer día. "Eso no tiene precio. Para un jugador es la mejor sensación y cada vez me entiendo mejor con los compañeros", indicó el protagonista, cuestionado también por su futuro: "Me gustaría seguir en el Betis la temporada que viene, pero ya habrá tiempo para sentarnos y llegar a un acuerdo. Queda todavía el objetivo por cumplir y es lo principal. Antes de pensar en cosas individuales está lo colectivo", afirmó.

El tinerfeño reconoció que el Betis tuvo "un pequeño bache" en el que le "costaba crear ocasiones", "pero el equipo ha mejorado en ese sentido". "Si creas oportunidades antes o después materializas alguna. Eso y la solidez defensiva son la clave. El equilibrio da los resultados a lo largo de la temporada", analizó el futbolista verdiblanco, que insistió en la responsabilidad de amarrar la plaza europea en este tramo final de la temporada: "Todos los equipos se juegan mucho a estas alturas y cada punto es muy importante. Debemos ayudarnos los unos a los otros para conseguir el objetivo".