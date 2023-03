Ayoze: "No hay que pensar e la Champions, sólo en el Atlético"

Ayoze fue el último jugador en aterrizar en el Betis. Lo hizo en el pasado mercado invernal cuando se resolvió la salida de Loren a Las Palmas. El futbolista canario ha tenido un impacto positivo en la plantilla verdiblanca y para Manuel Pellegrini es ya la segunda opción en el ataque por delante de Willian José, aunque la baja de Fekir le ha abierto la puerta a jugar también en la mediapunta acompañando a Borja Iglesias.

Llegó cedido hasta el final de curso y, de momento, no piensa en el futuro. Lo único importante es el ahora. "Estoy muy contento. Desde que llegué la adaptación ha sido buena y rápida. Me han acogido muy bien. Estoy contento con el club, los compañeros y la afición", afirmó en Onda Cero Sevilla el futbolista, centrado en esta temporada sin pensar en lo que vendrá más adelante: "Ya llegará el momento de sentarnos. No me preocupa ni me genera ansiedad", aseguró.

El jugador se ha convertido en poco tiempo en pieza importante para Pellegrini, se siente a gusto y "obviamente", está "muy contento" en el Betis, "pero ahora no hay lugar para estar pensando en eso", insistió sobre su continuidad. "Viene un tramo importante para el club y los aficionados. Sería un error pensar en ello ahora", ha destacó Ayoze, consciente de que ha "caído de pie" en Helióplis.

El jugador fue cuestionado sobre una de las características que valora el entrenador de su juego como es la polivalencia en el ataque: "Puedo jugar en las cuatro posiciones arriba. De 10, de 9, que es donde crecí, o en las bandas. Y tengo conocimiento táctico que me beneficia para jugar en esa posiciones. Me adapto a los cuatro puestos. Mi posición natural es de delantero, pero puedo jugar en cualquiera de las posiciones de ataque", explicó antes de referirse a la ilusionante pelea por la Champions. "Es una oportunidad bonita. Si te paras a pensar y te quedas pensando cómo sería te alejas de lo principal. No hay que estar en estado de ansia, sería un error. Sólo hay que pensar en el Atlético y seguir paso a paso. Es en lo que nos tenemos que centrar ahora, porque serán semanas largas con tiempo para preparar los partidos", señalóel jugador.