Barcelona - Betis: El líder como examen para ir a Europa

El último tren para la Champions, ese reto llamado en el Betis ilusión y que nadie señala como objetivo, hace parada en el Camp Nou. A la Champions o a Europa, que vienen apretando por detrás aprovechando el bache de resultados. Allí ya ganó el conjunto de Manuel Pellegrini la pasada campaña, con un tanto del ahora defenestrado Juanmi, y no es imposible, ya que aunque éste no sea el Betis de entonces tampoco el líder es una apisonadora temible, ni siquiera jugando de noche y con el césped bien cortadito.

Todo pasa por la necesaria mejora del conjunto sevillano, que ha sumado sólo cuatro de los últimos 15 puntos posibles, con dolorosas derrotas ante el Cádiz en Heliópolis y con el Osasuna, y que llega a la Ciudad Condal en la sexta posición tras la remontada del Villarreal del jueves contra el Espanyol. Parece que está arribando justo el cuadro bético a esta recta final de temporada en la que se ganan y se pierden los objetivos y echando de menos al lesionado Fekir, uno de los motores del ataque al que jornada a jornada más se echa en falta en el césped.

Y ese necesario cambio tiene que venir de los jugadores. El entrenador es el mismo y el equipo sabe ya cuál es su estilo de juego. Pero deben ser los futbolistas los que funcionen y den ese toque diferencial. Que Canales vuelva a ser el canalizador del juego ofensivo, que Ayoze afine la puntería o que William Carvalho tenga ganas de jugar y se parezca más al del día con el Espanyol que el que saltó al césped de El Sadar.

Enfrente está un líder que afronta el choque con la tranquilidad que le dan los once puntos de renta que mantiene con su perseguidor, el Real Madrid, pero la derrota en Vallecas y las mil y una excusas de Xavi limitan el margen de error de un conjunto que camina hacia el alirón más barato de los últimos años. Eso sí, hacerle un gol a este rocoso Barça no es fácil. Apenas 11 ha encajado en lo que va de curso, cinco (dos ante el Rayo y tres frente al Real Madrid) en dos de las tres derrotas ligueras que acumula en 31 jornadas, lo que unido a las fatiguitas en ataque que viene pasando el Betis no es el mejor augurio. Uno le marcó el cuadro hispalense en el 1-2 producido en el envite en el Benito Villamarín, sabedor ya de las dificultades para batir a Ter Stegen, casi al mismo nivel de los problemas que a veces sufre el Barça para hacer gol. Perdió en Vallecas por 2-1, se impuso al Atlético con un solitario tanto y empató 0-0 frente al Getafe y el Girona.

La clave, por tanto, para rascar algo en el Camp Nou está más en la retaguardia que en ataque. Que se vea la versión buena, la de doctor Jekyll cuando Pezzella lidera la defensa, y no toque el día en que aparezca Mr. Hyde como pasó en Pamplona. La presencia del argentino en el eje de la zaga es clave para dar solidez a la retaguardia, en la que repetirá Luiz Felipe, con Ruibal y Miranda en los laterales. En realidad, en las bandas no tiene más recursos con Sabaly ultimando su recuperación.

Las alternativas, como siempre, las tiene Pellegrini en ataque. Borja Iglesias, con un golpe, se quedó en casa, por lo que Ayoze ocupará la punta de lanza y será el encargado de abrir espacios a los Luiz Henrique Rodri o Juanmi.

No hay que dar nada por perdido, como tampoco se da nada por ganado. No se salió con la intensidad suficiente ni contra el Cádiz ni con el Osasuna, partidos en los que Europa, no ya la Champions, se empezó a complicar. Porque tras la visita al Barcelona toca ir a San Mamés, con el Athletic acechando también, por lo que el Camp Nou es una parada entre la ilusión y la preocupación.