Bartra y Francis, listos para jugar ante el Alavés

Como es habitual, Quique Setién, además de analizar el duelo entre el Betis el Alavés y el resto de cuestiones de la actualidad verdiblanca, también ha informado del parte médico. Así, el técnico ha asegurado que tanto Bartra como Francis se encuentran en condiciones para entrar en la convocatoria de mañana, mientras que Kapotum y Tello deberán aguardar algunos días.

"Francis está mucho mejor, mañana entrará en la lista. No pudimos contar con él por unos problemas en la rodilla. Bartra también está bastante bien, se ha entrenado y las sensaciones son buenas para entrar en la convocatoria", ha indicado Setién, que ha continuado con sus explicaciones sobre los lesionados: "Kaptoum tiene una pequeña fisura en un hueso del pie y no hemos querido correr riesgos, pero está evolucionando bien. Tello está haciendo cosas de más intensidad, pero todavía le falta. No se ha entrenado con el grupo. Es posible que pueda estar en el partido de vuelta de Valencia, pero no lo sabemos aún. Con Júnior estamos pendientes de completar las pruebas para saber el alcance".

Además de estas ausencias para el duelo de mañana, Setién tampoco podrá contar con Javi García, que fue expulsado en Leganés y deberá cumplir un partido de sanción.