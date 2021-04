No lo ha pasado bien Marc Bartra en los últimos meses en el Betis. A las molestias en el talón que lo obligaron a parar en diciembre se unieron unos problemas de vesícula que le hacían perder peso cada semana. 112 días después, el central catalán, que sustituyó al sancionado Víctor Ruiz, volvió a pisar un terreno de juego y cuajó una gran actuación ante el Atlético.

"Han sido más de tres meses y medio, nunca me había perdido tanto tiempo. No te voy a engañar, me he encontrado mucho mejor de lo que esperaba y en ese sentido estoy muy contento", aseguró el propio central, al que los números acompañan en esas sensaciones.

El central ganó seis de los siete duelos que disputó a ras de suelo y también por el aire, además de que en ocho ocasiones interceptó un ataque rival, lo que lo convirtió en el mejor defensa bético durante el encuentro. Su aportación también colaboró en el plano ofensivo, ya que en 113 ocasiones tocó el balón con un 86% de acierto en el pase e incluso colaboró directamente para generar superioridad en la banda izquierda, en la que se incorporó en numerosas ocasiones hasta el campo contrario, sobre todo en el primer tiempo.

"Marc llevaba un tiempo largo sin jugar, pero también un tiempo largo entrenando con normalidad. Se mostró muy aplicado desde el primer minuto en las funciones defensivas, me alegro mucho por él", señaló Pellegrini, que cuenta así con un elemento más para la zaga.

"Quería volver siendo mejor jugador. De las cosas que nos pasan por mal se puede sacar algo positivo. Tienes más tiempo y tranquilidad para mejorar en otros aspectos. Ésa ha sido mi mentalidad desde que vi que no era cuestión de semanas sino de meses", añadió Bartra, que quiere ayudar al equipo a conseguir el objetivo europeo en esta recta final del campeonato.