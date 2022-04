Bendito problema el reparto de entradas

Hay partidos que bien podrían celebrarse en un garito y otros que deberían tener efecto en aquel Maracaná que aforaba 200.000 espectadores. Es el caso de lo que se anuncia para el 23-A en la Cartuja para hacerse con el título copero. Problemón de órdago a la grande el que le ha caído a Ángel Haro y la compaña por la desmesurada demanda de boletos que están recibiendo, pero bendito problema el que les ha sobrevenido.

Es una dificultad añadida a la de cualquier final que una de las aficiones que quieren estar en el acontecimiento no tiene que viajar. Si esa afición que no tiene que viajar ocupa alrededor de cincuenta mil plazas en cualquier partido, es lógico que bramen los treinta mil que van a tener que verlo por la tele. ¿Qué estadio hubiera sido capaz de no suscitar protesta alguna? ¿Existe ese recinto? No sé, pero lo cierto es que un problema como éste, bienvenido sea.

Sí sería deseable que este árbol no impidiera la visión del bosque. El árbol de la final de Copa no debería obstaculizar en modo alguno que el bosque que maneja Pellegrini siga en buen estado y no haya un solo incendio que lo deteriore. Ya sé que la final de Copa acapara una cantidad de foco enorme y que el hecho insólito de que un equipo sevillano la juegue en Sevilla es fantástico, pero Osasuna en el entrecejo por el pleito con los navarros, luego toda la atención en lo que siga.

No debe el bendito problema de la distribución de las entradas distraer la atención del aficionado y, sobre todo, no ha de alterar el día a día del vestuario. Una final es una final, claro que sí, pero ya llegará y seguro estoy de que este Betis que encabeza Ángel Haro obrará con la verdad por delante en tan complicada distribución de boletos. Me consta que así será y, mientras tanto, que no haya distracciones ni estúpidos agravios comparativos. Osasuna y punto.