Benedetto, un arma del Elche que estuvo muy cerca del Betis

En el mercado de fichajes del pasado verano, el delantero argentino Darío Benedetto estuvo muy cerca de firmar por el Betis, pero finalmente la operación no se cerró y acabó haciéndolo por el Elche.

El propio estilete, en una entrevista en AS, ha reconocido esta semana que a punto estuvo de recalar en Heliópolis y el motivo de por qué no se dio su fichaje, ya que tanto Antonio Cordón como Manuel Pellegrini lo vieron como un buen refuerzo para la delantera verdiblanca: "Pasó el tiempo. Las negociaciones con el Betis estaban muy avanzadas, pero el Elche debía tomar su decisión para fichar a un delantero y no podía esperar más. La negociación con el Betis estuvo frenada durante 20 días y no se pudo llevar al cierre por los números (por problemas con el control económico y la tardanza en la salida de Loren del club heliopolitano). Me incliné a tomar la decisión de venir al Elche y así se lo dije a mi representante".

Incluso, el Pipa no cierra la posibilidad de jugar en el Betis en un futuro: "El Betis es uno de los clubes que más me gusta de España y, aunque creo que no me equivoqué, sé que el equipo que nos visita tiene fama y cartel en Europa. Todo el mundo sabe que el Betis es un grande, con una afición enorme, y eso también me llamaba mucho la atención. No descarto vestir esa camiseta el día de mañana. Ahora sólo me queda dar lo mejor para el Elche y salir de esa zona de descenso a la que hemos caído. Se ha armado una plantilla para intentar no sufrir hasta el final del campeonato".

Hoy, Benedetto es un arma del Elche de cara al encuentro contra el Betis, en el futuro ya se verá si los caminos del punta y los de Heliópolis se cruzan.