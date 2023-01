Abner: "Soy un jugador inteligente dentro del campo" (vídeo)

Abner Vinícius, después de haber realizado este lunes por la mañana su primer entrenamiento a las órdenes de Manuel Pellegrini, ha sido presentado como jugador del Betis en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, estando acompañado por Antonio Cordón, director deportivo; y Ángel Haro, presidente verdiblanco.

El primero en tomar la palabra ha sido Ángel Haro, que le daba la bienvenida a Abner: "Estamos ante un ejemplo de diligencia. Cuando nos enteramos de que la salida de Álex era una realidad, el equipo de trabajo de Antonio Cordón y Ramón Alarcón trabajaron rápidamente para tener un jugador que tiene un enorme futuro estaba siendo seguido por grandes clubes europeos. Les doy las gracias a Antonio, Ramón y a todas las personas que han participado a que sea jugador del Betis. Agradecimiento también al propio jugador por venir al Betis".

Posteriormente, el máximo dirigente del Betis ha tratado otros asuntos:

Porcentaje del pase

"Los detalles exactos de contrataciones no los hacemos público. Tenemos un porcentaje importante del jugador, nada más".

Pelea por la Champions

"El objetivo del Betis no lo hemos variado, es intentar ganar el siguiente partido. Luchamos por estar lo más arriba posible, por estar de forma asidua en Europa, que nos permite seguir creciendo. Viene ahora una competición como la Copa que es ilusionante, luego la Liga, la Europa League... Ése debe ser el día a día del Betis".

Esfuerzo para fichar a Abner

"Abner fue siempre nuestra primera a opción. Buscamos jugadores jóvenes con proyección y con un buen presente".

Cláusula de Abner

"Es una cláusula lo suficientemente alta para entender que no va a ser un problema a corto plazo"..

Después ha llegado el turno para Abner Vinícius, que se ha mostrado muy feliz por comenzar una nueva etapa en su carrera.

Agradecimientos

"Agradecido al presidente, a Antonio y a todos los que me han ayudado a venir aquí a un club tan grande como Betis. He trabajo bien duro para llegar aquí. He hablado mucho con mi familia. Llevo cuatro años trabajando duro como profesional en Brasil y vengo a un club grande, Campeón de Copa que juega en Europa. Tengo todo para creer y hacer historia. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar aquí. Lo voy a dar todo. Quiero dejar huella ahora y en el futuro".

Adaptación fútbol europeo

"Creo que se nota un poco diferente, pero allí en Brasil el fútbol es rápido. Trabajando mucho y jugando partidos creo que con el tiempo me voy a poder adaptar. Aquí es un poco más limpio el fútbol, pero con trabajo y dedicación lo puedo lograr".

Entrenamiento con los nuevos compañeros

"Hoy fue mi primer entrenamiento. Los brasileños me recibieron muy bien, igual que todo el equipo. Se nota que ellos están trabajando mucho. Al final seguro que hacemos una buena piña".

Definición como jugador e ídolos

"Soy un jugador que procuro entender el juego, no hago las cosas por hacer, soy inteligente. Tengo sentido dentro del campo, cada pase o chut tiene que tener una razón. Creo que soy un jugador inteligente dentro del campo. Después cada entrenador tiene su manera de hacer las cosas y busco lo que él quiere. Mis ídolos son Marcelo y Roberto Carlos, que tienen una historia bonita en España, pero yo quiero hacer la mía. Quiero hacer una historia bonita en el Betis".

¿Charla con Pellegrini?

"No habló conmigo directamente, hablo más con el grupo. Sólo ingresé al entrenamiento, me dio los buenos días y me hizo sentir parte del grupo. Tendré tiempo de hablar con él con más calma".

Contrato hasta 2029

"Creo que el contrato es de seis años y medio, es la manera que encontramos y decidimos que fue la mejor. Pero eso no va definir mi manera de jugar. Las coas acontecieron naturalmente. No quiero pensar en seis años, sino en trabajar duro y bien y conseguir resultados jugando, independientemente de ese contrato".

Conocimiento del interés del Betis

"Cuando supe del interés del Betis, no lo pensé dos veces. Cuando surge el interés de un club tan grande no se piensa mucho. Tenía el objetivo de llegar a Europa y a un club como el Betis. Ahora tengo que demostrarlo en el campo. Toda mi familia y mi esposa se sintieron muy bien".

Listo para jugar ante Osasuna

"Sí, estoy reparado. Estoy listo para jugar, pero no depende de mí, depende del míster".