Tras quedarse libre en el West Ham, el exbético Adrián San Miguel ya ha encontrado nuevo destino en el Campeón de Europa, el Liverpool, que ha traspaso a Mignolet al Brujas y ha contado con el sevillano como sustituto.

Adrián, que estuvo en la órbita bética aunque finalmente no se apostó por su contratación, firmará un contrato por dos temporadas, tras llegar como con la carta de libertad. El meta portará el dorsal '13' en su nuevo equipo, con el que ya ha posado, después de militar las seis últimas temporadas, desde que abandonase el Betis, en el West Ham.

"Me siento muy feliz; realmente feliz de estar aquí y trabajar en este gran club y comenzar a hacer mis cosas en el campo lo antes posible. Soy muy ambicioso, vengo aquí para tratar de ganarlo todo, para tratar de empujar a Ali (Allison) desde el primer minuto y para mejorarnos", aseguró Adrián en sus primeras declaraciones a la web oficial del Liverpool. "Obviamente quiero ganar títulos. Vengo aquí para luchar por todas las competiciones. Tenemos muchas competiciones por delante, vamos a luchar por ello e intentaremos conseguirlas. Estoy ansioso por jugar mi primer partido en Anfield y ganar tantos partidos como podamos", comentó el meta.

"I come here to fight for all the competitions. We have many competitions ahead – we’re going to fight for it and try to get them." 💪@AdriSanMiguel's first exclusive #LFC interview 👇