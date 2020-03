El Betis, al igual que el resto de conjuntos de Primera y Segunda División, comenzó ayer su aislamiento de prevención contra el coronavirus. Así, desde este pasado miércoles y en adelante, el conjunto verdiblanco se entrenará siempre a puerta cerrada, tanto en la ciudad deportiva como en el estadio Benito Villamarín, donde lo hará hoy por la mañana (10:30).

La Liga, mediante su consejo de seguridad, ha mandado una serie de pautas a los clubes en la que les pide a éstos que entrenen en solitario para evitar que haya cualquier tipo de posibilidad de riesgo de contagio o expansión del virus, hasta el punto de que ya desde la sesión preparatoria de ayer en el recinto deportivo de Los Bermejales los medios de comunicación, que habitualmente tienen un cuarto de hora para tomar imágenes, no pudieron acceder a ver las primeras evoluciones del trabajo del conjunto que dirige Rubi.

La plantilla bética se ejercitó en la ciudad deportiva sin la presencia siquiera de los medios de comunicación

Las medidas tomadas por LaLiga, siempre en colaboración con el Ministerio de Sanidad, están enrareciendo, incluso, el día a día de los profesionales, que siguen a la espera de ver qué ocurre, finalmente, en la reunión que mantendrán hoy el organismo que preside Javier Tebas, la RFEF, el citado ministerio y la AFE sobre las dos próximas jornadas del campeonato, en principio previstas para que se disputen a puerta cerrada.

Los futbolistas siguen trabajando con plena normalidad a la espera de conocer qué sucede con las dos próximas jornadas

Así, no se sabrá hasta este jueves si se juega o no el derbi en Nervión el próximo domingo, aunque todo apunta, a la espera de la oficialidad y viendo cómo la RFEF aplaza todo el fútbol no profesional (de Segunda B hacia abajo), que no habrá fútbol este fin de semana. "Es muy raro todo, porque parecen partidos de entrenamiento. Aunque no hay que quitar que nos jugamos todos mucho. Es lo que tiene esto que está pasando. Es muy raro verlo por la tele así, a puerta cerrada", comentó ayer Loren sobre este tema en Radio Marca Sevilla.

Loren, jugador del Betis "Nosotros somos profesionales y habrá que acatar las normas que puedan tomarse"

El delantero del cuadro heliopolitano reconocía que en el vestuario no habían hablado mucho sobre este tema, pero sí que estaban a la espera de ver qué pasaba con respecto al coronavirus y la posibilidad de que se aplace la competición liguera: "No hemos hablado mucho de eso. Al conocerse la noticia lo comentamos un poco. Que qué raro se puede hacer, porque todos sabemos lo que es un derbi y cómo lo vive la ciudad. Va a ser un partido raro, pero lo primero es la salud. Si han creído conveniente eso, pues nosotros somos profesionales y acataremos las normas que se tomen para ese partido".

Por ello, Loren no descartó la posibilidad de que, finalmente, no haya derbi, aunque de momento los verdiblancos siguen con su plan de trabajo previsto para esta semana a la espera de ver qué ocurre hoy en la reunión entre todas las partes implicadas para decidir si hay o no fútbol en España, en sus dos principales categorías, en las dos próximas semanas: "Sinceramente no tengo ni idea. Eso lo tendrá que ver quienes lo tienen que ver. Nosotros plantearemos la semana como si se jugara, aunque sea raro jugarlo así; es un partido importante. Nosotros vamos con la idea de jugarlo y de ganarlo. En los hándicaps de que sea con o sin afición no entro yo, porque entre otras cosas no decido yo mucho ahí".

Guardado continuó al margen del grupo con su plan de trabajo para recuperarse de un esguince de tobillo

Por otro lado, el conjunto verdiblanco continúa preparando el derbi con la duda de Guardado, que acabó el partido ante el Real Madrid con un esguince de tobillo que le obligó a andar con la ayuda de muletas. No obstante el futbolista mexicano ya puede caminar sin ayudas y ayer se quedó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva con su proceso de recuperación. De esta manera, el Betis trabaja ya aislado por el coronavirus.