Aitor Ruibal: "Queremos luchar por todo"

Aitor Ruibal se ha convertido en un recambio de lujo para el Betis. El extremo siempre aprovecha los minutos que le otorga Manuel Pellegrini y ahora espera tenerlos en una semana decisiva. "Este tipo de partidos da un plus de motivación, uno los quiere jugar. Son partidos únicos", señaló Aitor en la televisión del club.

"Tenemos que ir partido a partido, lo importante es clasificarse el jueves, y ya miraremos para el derbi. Cuando acabó el domingo apuntamos al Zenit y clasificarnos", comentó Ruibal, que indicó la dificultad que tendrá el duelo ante el equipo ruso: "Son partidos de clasificación, de vida o muerte, lo tienes que dejar todo. No hay otras oportunidades como en la Liga. Si pierdes, mueres. Va a ser un partido durísimo, se ha visto en Europa que los partidos son locos, de ida y vuelta. Tenemos que aprovechar lo que tengamos delante y mejorar lo de atrás. Son equipos que te hacen daño".

El Betis ha llegado en un buen momento a este tramo de la temporada, una cuestión que apunta a la dirección de Pellegrini. "Manuel lo ha gestionado muy bien, este año no he sido muy habitual pero he jugador muchos partidos. Física y psicológicamente lo hemos notado, juegue quien juegue se puede ganar", aseguró Ruibal, que destacó el estilo de juego bético: "Nos hemos visto muy cómodos apretando arriba. Hemos tenido partidos que hemos esperado un poco y no nos ha ido bien. Nuestra esencia es apretar arriba, recuperar pronto para atacar lo más posible. En los últimos partidos hemos metido muchos goles. También hemos remontado muchos partidos, el equipo no pierde el ritmo de juego. Eso es maravilloso. Que se juegue igual del minuto uno al 95. Estos dos últimos meses hemos hechos partidos increíbles, hemos goleado y estamos bien".

Sobre los objetivos del equipo, Aitor también lo tiene claro y no antepone una competición por encima de otra. "No elegimos, queremos jugar los máximos partidos posibles. Si puede ser entrar en Champions ganando la UEFA, mejor; si entramos en la UEFA ganando la Copa, mejor. Queremos luchar por todo, es lo mejor para el club y para todo el mundo", comentó el atacante, que también tiene claro su rol en el equipo: "La gente se cree que sólo sé correr, pero no es así. Soy un jugador polivalente, me tengo que adaptar y lo intento hacer lo mejor posible. Si así me va bien... La gente sólo ve los partidos, si me viera entrenar, lo hago de lateral izquierdo, pivote, mediapunta... Es cuestión de adaptarse a lo que sea".