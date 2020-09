El entrenador del Alavés, Pablo Machín, compareció ayer en sala de prensa en la previa del encuentro de este domingo ante el Betis, tratando los siguientes temas.

Fase de acoplamiento

"Será difícil conseguir una victoria ante el Betis, hay ser sólidos atrás facilita ganar partidos y conseguir puntos. Cuando intentas implantar un nuevo sistema o una nueva forma de jugar siempre requiere un tiempo de adaptación. Tenemos margen de mejora en el aspecto físico, pero los jugadores tienen los conceptos básicos del nuevo sistema".

Cambio de fecha del partido

"Tenemos que adaptarnos, ya que hay un montón de circunstancias que no pueden controlar y no lo podemos tomar como excusa".

El Betis

"Hay que tener precaución y respetar al rival porque todos los equipos te pueden ganar en Primera. El Betis viene de no hacer la temporada que ellos querían y eso es peligroso, además tiene futbolistas de mucha calidad y ha hecho fichajes de renombre y prestigio".

La norma de los cinco cambios

"Pueden participar más futbolistas y si hay un nivel parejo se podrá mantener un nivel de alta intensidad durante más minutos".

El último fichaje del Alavés, Florian Lejeune

"He dado mi parabién y he influido lo que he podido para que venga, pero eso no quiere decir que vaya a tener más oportunidades".

Qué partido espera ante el Betis

"Empezar bien siempre es positivo para todo, por la clasificación y porque aumenta la confianza Espero un partido competido que se decidirá por pequeños detalles. Espero tener concentración para no dar facilidades al rival y que estemos lo suficientemente precisos en las áreas".