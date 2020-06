Alexis: "Pellegrini, Setién... hay muchos nombres encima de la mesa"

Alexis Trujillo ha ofrecido una interesante y extensa rueda de prensa, en la que ha explicado diferentes cuestiones sobre la posible llegada de un nuevo entrenador, con nombres como Pellegrini y Setién presentes.

La opción Pellegrini

"En la mesa de trabajo del Betis hay nombres de entrenadores que creemos que pueden ser importantes y el ideal para entrenar al equipo. Después de un análisis y características con nombres diferentes, nosotros vamos a buscar el perfil que creamos el más oportuno para sacarle rendimiento a la plantilla del año que viene. Pellgrini, Setién… pues hay muchos nombres que están sobre la mesa. Hay muchas situaciones para decidirte por un entrenado, y lo primero es ver realmente lo que piensa de tu plantilla, el club, objetivo… Hay muchas preguntas para comentar con él. Tienes que coger el que también esté dentro de todas las posibilidades, económicas también, ese perfil que a la plantilla que tengas le saques el máximo rendimiento le puedes sacar. Después viene la identidad, lo de ser más competitivo… Ese entrenador tiene que estar preparado y tendrá que saber que el Betis encaja muchos goles y que hay que trabajar para que seamos más incómodos para el rival, para encajar menos goles y tener más opciones de ganar partidos".

¿Vuelta de Setién?

"Yo ahora estoy centrado en el Villarreal. Trabajamos en la secretaría técnica en el entrenador más oportuno para venir al Betis. Hay muchos nombres, que pensamos y creamos que pueden ser importantes y se está trabajando. Pienso en cómo parar a Gerard Moreno, a Paco Alcácer… Me gusta que sepáis que se está trabajando y también en hacer el equipo más equilibrado y compensado posible, pero tengo seis partidos por delante y estamos el 13 y me gustaría acabar lo más arriba posible para que al adjetivo sea el menor dañino para el club. Habrá nombres con identidades de juego diferentes. Vendrá el que creemos que sea el ideal para sacar rendimiento a nuestra plantilla".

Búsqueda de entrenador

"Al margen de mi cargo de entrenador interino del equipo en estos ocho partidos, sigo ejerciendo las funciones de mi cargo de coordinador deportivo. Estamos trabajando y tenemos avanzadas situaciones en relación a la contratación del nuevo técnico. Por otro lado tanto yo como la secretaría técnica seguimos trabajando conjuntamente en busca de mejorar para la campaña siguiente y a mí el club no me ha comunicado hasta ahora que yo vaya a dejar de seguir ejerciendo mis funciones. Creo que voy a seguir ejerciendo mis funciones de coordinador del área deportiva y el club está trabajando en reforzar la parcela en alguna situación. Tanto en el plano del entrenador como en mejorar el grupo de la secretaria técnica, el club y yo estaos trabajando activamente".

Definir el perfil de entrenador y estilo o perfil de jugadores

"Cuando me comentan si la identidad del juego va reñida con el hecho de que un jugador técnico sea competitivo, sí lo puede ser y creo que los hay. Hay una palabra en el fútbol que es muy fácil de comentar, pero difícil de lograr y buscar. Es el equilibrio del equipo. Al margen de su identidad o idea de juego, creo que puede haber jugadores con espíritu competitivo, con contundencia en la disputa. El entrenador es el que tiene que imponer ese gen de lo que quiere ver reflejado en el campo. A mí me gustaría tener un equipo que sea protagonista en el juego, pero que para el rival sea muy incómodo generar ocasiones de gol. Recuerdo cuando nosotros subimos el primer año de Segunda a Primera no éramos de una calidad máxima, pero éramos un equipo todos con amor propio y orgullo y después de haber subido quedamos tercero. Y en ese equipo había de todo, pero cada jugador tiene que exponer lo mejor y el entrenador tiene que sacarle el rendimiento oportuno a cada uno. Que incomode al rival y con balón hacerle daño. Hay que buscar ese equilibrio. El espíritu competitivo lo tiene que tener inmune el profesional. El espíritu combativo y el que le moleste perder… En los jugadores de la Liga tiene que venir eso de serie, porque si no algo nos faltará en un lado u otro. El equilibrio es fácil, ¿y cómo lo conseguimos? A exprimir a cada jugador y que cada jugador ponga sus mejores condiciones por las que ha sido contratado".

¿Se quiere un técnico con el estilo de Setién u otro más intenso?

"Yo creo que tenía cierto nivel técnico, pero yo le hago trampas a mis hijas para ganarle a algo. No veo que tenga que estar reñido el ser competitivo y tener maldad, entre comillas, con tener un nivel técnico regular, notable o sobresaliente. Se puede tener en las dos partes. Lo que sí es importante es la lectura del juego, estar concentrado y saber las virtudes y debilidades del contrario y a partir de ahí seguro que vamos a crecer. Si no estamos atentos a todas las partes del juego, si viene un entrenador u otro, si no tenemos buenas lecturas de situaciones del juego vamos a perder. El otro día veo la primera parte y los primeros 20 minutos del equipo ofensivamente fueron buenos, dominaba la situación, y depués vimos que dos veces nos desajustaron e hicieron gol. Si hubiéramos tenido una buena lectura y contundencia en la disputa, y cerrarnos mejor y ser más sólidos esas dos jugados no acaban en gol. Perdimos en el apartado defensivo y nos costó el partido. A partir de ahí, la lectura del juego es fundamental y los jugadores tienen que saber cuándo ser más agresivos, cuándo cometer faltas… Si no tenemos una lectura clara, tú dominas un partido pero a la mínima vas 2-0 perdiendo. La lectura del juego tiene que ser en el plano ofensivo y defensivo, y a nosotros en el defensivo nos falta contundencia, listeza, no conceder… Esto sea el entrenador que sea, y yo hasta acabar la temporada, y sea cual sea el que venga, lo tiene que tener definido y claro para que seamos el equipo más incómodo posible para el rival".