Betis - Almería: La ambición por Europa, cara a cara ante la dignidad

La cuenta atrás se acelera en LaLiga y cualquier acierto o error puede valer oro. Y esta jornada puede ser clave en esa lucha de un Betis que quiere la Europa League, ya que recibe al colista Almería (21:00), ya descendido, antes de que la Real Sociedad, de la que está a dos puntos, visite el lunes al Barcelona. La oportunidad perfecta para tomar la delantera en la carrera por la sexta plaza y que en el duelo que los enfrentará en la penúltima fecha le valga el empate al conjunto de Manuel Pellegrini, motivo para demostrar mayor deseo que su rival. La ambición por Europa debe pesar más que la dignidad de un rival que deportivamente sólo espera ya el paso de los encuentros para cerrar el curso.

Aun así, que nadie espere un partido fácil, porque por mucho que el conjunto almeriense no se juegue ya nada desde la llegada de Pepe Mel es más competitivo y no tener presión ha liberado a los futbolistas. No hay más que mirar un dato: tres duelos a domicilio con el técnico madrileño en el banquillo y siete puntos sumados ganando a Las Palmas (0-1) y al Rayo (0-1) y empatando en Anoeta (2-2).

Se ha cansado Manuel Pellegrini de avisar del peligro del rival, afirmando que "no hay que creer que el partido está ganado antes de ganarlo". Y es que sabe el Ingeniero que el Betis juega también contra un posible exceso de confianza que le haga salir con una marcha menos al césped. Y ahí está precisamente una de las claves del duelo. Los verdiblancos deben arrancar desde el minuto 1 a jugar en campo rival, a buscar la portería de Maximiano como si de la última posibilidad se tratara, dominando el juego con el control y la posesión y atacando con todo lo que tiene.

Y para ello Isco volverá a ser el motor, el eje del juego de ataque de un equipo que es mejor con el malagueño en el campo que con Fekir. El galo ha dado mucho al club, pero este Betis juega a otro ritmo con el costasoleño en el campo por mucho que el preparador chileno insista en que "los buenos pueden jugar juntos". Seguro, pero hoy por hoy es difícil que compartan sitio en el once inicial, porque ello supone perder a cualquier otra pieza necesaria, ya sea un delantero como Willian José, máximo goleador esta campaña de los heliopolitanos por mucho que sea criticado, o Fornals o Ayoze, que ha marcado tres tantos en los últimos tres encuentros, en los costados.

Pocos cambios hará Pellegrini, que está confiando en un once tipo para este tramo final del curso y que sólo podría variar en el lateral derecho si Sabaly tuviese algún problema físico o quisiera meter un poco más de físico en el costado con Ruibal para ayudar a Sokratis, relevo natural de un Pezzella que se cayó de la convocatoria por la fractura del dedo pequeño de un pie. El griego es más lento que el argentino y por ahí podría pasarlo mal el cuadro verdiblanco si no se hace con el centro del campo y asegura la posesión. Evitar pérdidas y las rápidas contras del Almería será clave para no sufrir ni pasar por ningún apuro, pero también no ponerse nervioso si los minutos pasan y el gol no llega. Sobre todo porque en el banquillo tiene soluciones Pellegrini para dotar al equipo de nuevas armas en el segundo tiempo, pese a las importantes bajas de Chimy Ávila, Bakambu o Assane.

El Almería viene de ganar en Vallecas y quiere seguir dejando buenas sensaciones en su epílogo en Primera División. Bajo la batuta de Mel, el equipo rojiblanco ha conseguido lo que no logró en 28 jornadas: ganar. Choco Lozano será el futbolista a marcar en el ataque de un conjunto que se parecerá mucho al que venció al Rayo salvo por la baja del central César Montes, sancionado, por quien volverá el ex bético Édgar. Regresarán Robertone y Jonathan Viera, una vez cumplidas sus sanciones.