El inicio del campeonato siempre despierta ilusión y el estreno del Betis en el Benito Villamarín registrará un ambiente de gala. El club verdiblanco informó a través de las redes sociales que ya se han agotado todas las localidades disponibles, por lo que únicamente seguirán saliendo a la venta los asientos que sean cedidos por los abonados que acudan a esta modalidad al no poder asistir al partido.

"¡Agotadas todas las entradas para el partido del domingo! ¡Sois enormes como siempre! Sólo saldrán a la venta las entradas de las cesiones de asiento de los abonados", expuso el club en su perfil de la Oficina de Atención al Bético, donde informa de las novedades relacionadas con los socios.

Tras agotar el cupo de abonados por segundo año consecutivo, establecido en 50.373 socios, el Benito Villamarín volverá a registrar un gran ambiente en cada jornada, a la vez que el club también tendrá margen para realizar iniciativas que permitan aumentar la asistencia.

El Betis ya anunció días atrás la puesta en marcha a disposición de sus aficionados de un nuevo sistema para gestionar el abono a través de la aplicación oficial. Todos los servicios que hasta ahora se realizaban a través del portal de abonados se pueden llevar a cabo a través de la aplicación, incluido el acceso al estadio directamente con el smartphone.El abonado puede realizar las siguientes gestiones desde la aplicación:-Ceder el abono al club: El socio cede al club el abono para que éste lo pueda vender. En caso de venta, el club devuelve al mes siguiente en el número de cuenta asignado el importe del 50% de la entrada vendida. No hay límite para el importe máximo que puede recibir el socio en la temporada por este concepto. Esta operación es reversible en cualquier momento si la localidad no se ha vendido.-Prestar el abono: El socio presta el carnet a cualquier persona, siempre que ésta este registrada en la app. El abonado solicitará al beneficiario que le comparta su número de registro en la aplicación y podrá entrar directamente al Estadio con el smartphone. Este año también se podrá prestar el abono en las modalidades bonificadas de infantil, juvenil y mayor, siempre que la persona beneficiaria esté en la misma franja de edad.-Gestionar otros abonos: El abonado puede manejar desde su aplicación los otros abonos de la familia, para a su vez poder entrar en el Estadio con el smartphone, ceder o prestar el carnet. Para ello, el socio que autoriza el uso de su carnet debe entrar en la página web de abonados y notificar a qué socio cede la gestión de su carnet y la relación de parentesco existente.Esta opción adquiere este año una mayor importancia, ya que los abonos bonificados tienen que asistir como mínimo a 10 de los 19 partidos de LaLiga para conservar esa bonificación del precio de infantil, juvenil, mayor o Grada Heliópolis para la temporada siguiente. Para que la asistencia a un partido contabilice se debe asistir físicamente al partido, prestar el carnet a otro bético o ceder el abono al club al menos cinco días antes de la celebración del encuentro, se venda la entrada o no.El Betis pretende de esta manera que la asistencia a los partidos sea la mayor posible y que los abonados se responsabilicen de facilitar la ocupación de su localidad si no puede asistir al partido.