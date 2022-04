Betis, primavera con incienso de 2005

El beticismo está viviendo con ilusión la primavera. Con la esperanza de ver a su equipo conquistar un nuevo título de Copa y soñar con esa posibilidad de volver a disputar la Liga de Campeones, lo mismo que en la temporada 2004-05.

La parroquia verdiblanca guarda en la retina los grandes momentos vividos con aquel gran Betis de Lorenzo Serra Ferrer, los cuales revive en la actualidad gracias a Manuel Pellegrini, figura clave en un cuadro verdiblanco que en estos momentos tiene aparcada la final copera ante el Valencia para centrarse en la final del viernes frente a la Real Sociedad.

El chileno y el plantel se han marcado como objetivo luchar por tener plaza de Champions

La fecha del 23 de abril está presente en el Betis y sus aficionados, pero tanto el Ingeniero como sus pupilos ya han dejado claro que tienen como objetivo luchar hasta el final por lograr plaza para la Liga de Campeones. No conseguirlo no sería un fracaso y tanto cuerpo técnico como jugadores y el propio club, a nivel de dirigencia, ven una buena oportunidad este año para disputar la máxima competición europea nivel de clubes, lo que aliviaría también las arcas verdiblancas. "Para los jugadores la mejor manera de preparar la final es que se sienta un alto rendimiento en cada partido, como se pudo demostrar contra Osasuna. Es importante estar en dos caminos distintos, uno nos lleva a la Europa League y un título; el otro a la Champions o a la Europa League. Va a depender del rendimiento nuestro, pero no dependemos sólo de nosotros si los demás ganan todos los partidos. Hay que tener esa madurez para intentarlo, sin ser un fracaso si no se consigue. Es un gran mérito del plantel generar esa ilusión por llegar a la final, es un año para disfrutar con los resultados. No hay nada mejor que salir a la calle y ver al hincha feliz y siempre apoyando al plantel. Que estén disfrutando los socios nos pone contentos a todos. La final viene más adelante, tenemos que estar centrados en este partido", comentó Pellegrini en la previa del triunfo ante el Cádiz, siendo también muy claro Borja Iglesias: "Queremos ir por la Champions, es el objetivo a día de hoy. Vamos a tener nuestras opciones y vamos a muerte".

Los verdiblancos tienen una cita muy importante en San Sebastián en el caminar liguero

Declaraciones que son un reflejo de la ambición, la exigencia y la mentalidad ganadora con las que Pellegrini ha impregnado a un grupo de futbolistas que son una auténtica familia y que han formado un vestuario donde todos se sienten importantes y partícipes de la trayectoria que viene llevando el Betis desde la llegada del chileno. Un recorrido que tiene a los heliopolitanos quintos (56) en la tabla, a un punto del Atlético de Madrid (57) y dos por encima de la Real Sociedad (54), sexta, rival bético el próximo viernes en un partido de vital importancia en las aspiraciones europeas del Betis de cara a esa meta que sería volver a jugar la Champions.

El conjunto heliopolitano tiene al Atlético a un punto a falta de siete jornadas para el final

Echando la mirada atrás, en la jornada 31 de la 2004-05, el Betis era quinto con 50 puntos, uno menos que el Villarreal (cuarto con 51), dos menos que el Sevilla (tercero con 52) y ya con Real Madrid (63) y Barcelona (69) escapados. Y al final de la Liga acabó cuarto con 62. Ahora suma 56, a uno del Atlético y a cuatro del Sevilla (cinco por el goal average) y del Barcelona (éste con un partido menos), por lo que todo apunta a que serán los colchoneros el principal rival de los verdiblancos en esa pelea por la cuarta plaza.Un final de temporada, por tanto, muy atractivo para un Betis que pelea en la Liga por esa ilusión de estar en el bombo de Champions la próxima temporada, sin perder de vista la final de Copa, la opción de poder ganar un título 17 años después. Incienso de 2005 en la primavera bética actual.