Momento de curvas en el Betis

El Betis no desprende en estos momentos las mejores sensaciones. Mirando con perspectiva, está metido en la pelea por los puestos europeos (con un partido aún por disputar) y tiene aún por delante la disputa de los octavos de final de la Liga Europa. Sin embargo, la eliminación en la Supercopa y, sobre todo, en la Copa del Rey ha sido un fuerte golpe para el equipo verdiblanco. Una momento actual que invita a un profundo análisis para encontrar los diferentes motivos que han provocado este bache por el que pasa el equipo de Manuel Pellegrini.

El bache del Betis se refleja en los datos. Los de Heliópolis suman 3 triunfos en los últimos 11 encuentros de liga. Victorias ante Almería (3-1), Real Sociedad (0-2) y Rayo (1-2), cuatro derrotas y cuatro empates, amén de las últimas dos eliminaciones ante Barça y Osasuna. Esto se explica principalmente por el problema de fútbol que viene teniendo el conjunto bético en la presente campaña.

Dinámica negativa Los de Heliópolis suman 3 triunfos en los últimos 11 duelos de liga, amén de caer en la Supercopa y la Copa

No queda ni rastro de aquel Betis que por estas fechas, hace justo un año, desplegaba un fútbol espectacular con el que arrollaba a sus rivales. En este curso, por ahora, no ha aparecido ni en las victorias. Un juego bastante plano, a base de arreones, de defender y aprovechar algún chispazo de calidad de los hombres de arriba para perforar la portería rival. Un fútbol con demasiado balón al pie, con poca velocidad en la circulación y con una falta de explosivad notoria para sorprender al rival.

Problema La pasada campaña, tras 17 jornadas, el Betis sumaba 30 goles a favor y en estos momentos lleva 19

Con la salida de Tello sólo quedó en la plantilla la verticalidad de Álex Moreno para atacar el espacio. Ahora, con la venta del lateral zurdo al Aston Villa –era el jugador más en forma y desequilibrante del Betis en estos momentos–, esa capacidad de sopresa ha desaparecido, a la espera de que el recién llegado Abner –un proyecto de jugador todavía que, como es lógico, requiere de un proceso de adaptación– vaya poco a poco apareciendo en ataque. Luiz Henrique ya ha demostrado su calidad, es rápido, tiene desborde, pero no es un jugador de perfil explosivo que ataque el espacio, le gusta mucho más recibir al pie.

A menos Apenas queda rastro del Betis que por estas fechas, hace un año, arrollaba a sus rivales con su fútbol

Otro motivo importante que explica la situación del Betis es la falta de gol. La temporada pasada, tras 17 jornadas disputadas (las mismas que llevan los verdiblancos ahora), sumaban los de Pellegrini 30 goles a favor (18 en contra) y ahora,19 (14 en contra). Eran los de Heliópolis, por entonces, el segundo equipo más realizador de Primera, sólo por detrás del Real Madrid (39), siendo tercero en la clasificación con 33 puntos, cinco más que ahora (28).

Baja importante Sin Álex Moreno pierde el Betis explosividad y capacidad de sorpresa a la espera de que Abner vaya apareciendo

Esa falta de gol, aparte de la necesidad de mejorar el juego a nivel ofensivo, viene dada por varios factores: la ausencia de Juanmi por lesión, la muchas ausencias ya de Fekir por problemas físicos en Liga (en los 10 partidos que lleva disputados sólo suma por ahora un gol), la pérdida de frescura y lucidez ante el gol de Borja Iglesias, Willian José no termina de elevar su rendimiento y otro baluarte ofensivo como Canales pasa por un bajón de rendimiento que se refleja ya hasta en las acciones a balón parado. Ese mismo bajón también se refleja en otros jugadores clave en el equipo bético, como es el caso de Guido Rodríguez. Y en la portería, la vuelta de Rui Silva se antoja indispensable.

Curso pasado Jugadores que rindieron por encima de sus posibilidades por la labor de Pellegrini, no están ahora al mismo nivel

Después, jugadores que el año pasado rindieron por encima de sus posibilidades gracias al trabajo de Pellegrini y a una inercia de grupo muy positiva, este año, en circunstancias como las actuales (bajo rendimiento y lesiones de los principales baluartes) no están al mismo nivel, quedando patente que al fondo de armario le falta aptitud, existiendo una ausencia de más recursos de nivel a disposición del chileno que provoca una bajada de rendimiento a nivel colectivo. En este sentido, no está reñido el hecho de reconocer el gran trabajo y la implicación de la plantilla actual con unas carencias en la misma que son evidentes, sin obviar el hecho de que el núcleo importante de la misma sigue siendo el de aquel Betis que en 2019 quedó decimoquinto, con tres años más en los principales futbolistas.

Necesidad Echa en falta el Betis el gol de Juanmi, que vuelva Fekir y que Canales, Guido y Borja recuperen su mejor versión

Cuestión que atañe directamente a una planificación que por ejemplo ha pasado de tener a Emerson, un sensacional lateral diestro, a pasar a Bellerín, de un escalón menor que el brasileño pero bastante correcto y de buen rendimiento en Heliópolis, a tener Pellegrini que adaptar a Aitor Ruibal –su actitud en el campo siempre es digna de alabar por su entrega– y seguir con Sabaly, que entre lesiones y alternancia de actuaciones aceptables y otras más grises, no eleva tampoco el nivel en esa posición.

Mercado de enero Pellegrini sigue exprimiendo los recursos que tiene pero necesita más, y de nivel, en busca de un salto de calidad

No obstante, queda tiempo aún en este mercado de invierno para que el Betis se refuerce con jugadores que den un plus en lo que resta de campeonato para mantener la ilusión de jugar la Champions y llegar lo más lejos posible en la Europa League. A los refuerzos, si acaban llegando, debe unirse que los principales referentes del equipo verdiblanco eleven su rendimiento, que el fondo de armario vuelva a dar otro paso al frente y que el aura ganadora del Ingeniero no se vaya.

El otro fútbol Que el aura ganador del 'Ingeniero' siga vivo, otro aspecto clave para revertir la situación

Pellegrini sigue exprimiendo lo que tiene, su milagro deportivo sigue vivo pese a las malas sensaciones actuales, pero para que en el fútbol un equipo dé un salto de calidad, la ambición del entrenador debe ser correspondida desde el club. Que se repita la historia de la 2005-06, cuando la entidad verdiblanca dejó escapar la oportunidad de dar un salto de calidad en su plantel tras ganar la Copa y meterse en Champions, sería no aprender de la historia.

Confianza Pese a la frustración, la situación requiere de una visión positiva y no caer en el derrotismo

Y siempre desde un prima alejado de una visión catastrofista o derrotista, pese a la frustración actual. Todo lo contrario, mantener una visión positiva que eleve el nivel de exigencia en pos de que este buen ciclo deportivo que vive el Betis se mantenga con más duración en el tiempo para disfrute de su hinchada.