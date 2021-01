Un Betis lanzado recupera el alma

El día después del pase del Betis a cuartos de final de la Copa del Rey dejó en el aficionado verdiblanco una satisfacción y expectación máxima, con ese cosquilleo estomacal que hacía mucho tiempo que no sentía de cara al sorteo de mañana en la sede de la RFEF en Las Rozas.

Y es que el hincha heliopolitano, siempre con cierta mesura, ha empezado el 2021 recibiendo dosis de ilusión por parte de su equipo, pues el cuadro de Manuel Pellegrini ha recuperado algo fundamental en la élite: el espíritu competitivo. Un cambio de mentalidad muy positivo que le permite pelear hasta el final para poder darle la vuelta al marcador si el resultado se pone adverso, una intensidad muy alta durante los encuentros, fe y hambre, como están demostrando los pupilos del Ingeniero.

Como el pasado sábado en Anoeta, Pellegrini mejoró a su equipo con los cambios e Imanol empeoró a la Real

Esto se pudo comprobar, otra vez, en el encuentro de este pasado martes ante la Real Sociedad, donde se vio cómo Pellegrini tiene enchufados a todos sus jugadores. Y eso que volvieron a verse los problemas defensivos de los verdiblancos, con errores como el que costó el 0-1 en una desafortunada acción de Montoya. Incluso, por momentos, le costó al Betis generar peligro real a los donostiarras, hasta que apareció Canales al rescate de su equipo con otro gol, el octavo en los últimos siete encuentros (dos al Levante, uno al Sevilla, no marcó en Huesca, uno al Sporting de Gijón, dos al Celta y dos a la Real, el sábado en Liga y en la Copa). Y eso que no fue el partido más brillante del cántabro, pero ahí estuvo, dando la cara una vez más, con una celebración de rabia y alegría, junto a sus compañeros, tras empatar. "A Canales no hay que exigirle más, sino cuidarlo", comentó Pellegrini en la previa del partido, cargado de razón, en pos de proteger al 10 verdiblanco, pues el rendimiento del santanderino está siendo extraordinario.

El técnico chileno está llevando a cabo una buen trabajo en cuanto a dirección de un grupo que es una piña

Y es que el técnico chileno no sólo quiere a Canales en un pico alto de forma, sino también a otros jugadores que deben ser claves en este tramo del curso, como Joaquín, admirado siempre por el actual entrenador verdiblanco. Al igual que el pasado sábado en el Reale Arena, los cambios de Pellegrini mejoraron al Betis y los de Imanol empeoraron a a Real Sociedad, y otra vez emergió la figura del portuense. Joaquín, que remató de cabeza fuera, incomprensiblemente, un gran centro de Canales para marcarle a la Real, se desquitó en la prórroga con un gran golpeo de balón en la falta del segundo gol de Borja Iglesias, con carreras de 50 metros y hasta lanzándose sobre la hierba para cortar la pelota en pos de defender el 3-1. En este sentido, la aportación del capitán bético tras su vuelta, más la de otros hombres como Tello, Fekir, que tiene que dar más todavía, William Carvalho o el propio Rodri, entre otros, se antoja muy importante para el Betis de cara a afrontar la Copa y la Liga con garantías en lo que resta de mes de enero y febrero, momentos clave de una temporada.

Además de Canales, Joaquín ha vuelto con muchas ganas, Tello aparece, debe volver Guido, Rodri crece...

Entre los futbolistas citados anteriormente merece un capítulo aparte Borja Iglesias. La aparición del gallego, que marcó tantos goles en la prórroga ante la Real (2) como en los 30 partidos que disputó en todo el año 2020, fue una noticia muy positiva para el Betis y para el propio jugador, que ahora debe seguir demostrando con pólvora por qué el club verdiblanco apostó por él. El punta, con esos dos tantos, se quitó de encima kilos de ansiedad y presión, como quedó demostrado en una de las imágenes del último partido copero, con sus compañeros, incluso los suplentes, corriendo hacia la portería de Gol Sur, para abrazarlo y hacer piña con él. Igual ocurrió con su segundo gol y tras el pitido final, cuando también se vio otra de las claves del buen momento del Betis, la unión que existe en el vestuario, con esa piña que formaron los futbolistas.

El ‘Panda’ se quita ansiedad y presión con sus dos goles a la Real y recibe el apoyo y el cariño de sus compañeros

Un ejemplo del significado de la palabra equipo, gracias, en gran parte, al trabajo que está llevando Pellegrini en cuanto al manejo de la dirección del grupo, algo fundamental en el fútbol de élite y que está siendo importante en un Betis lanzado que ha recuperado el alma competitiva.