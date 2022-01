Custodiando la ilusión por la Copa

Llega la hora de la verdad para el Betis. El momento importante de la temporada para intentar refrendar todo el buen trabajo hecho hasta ahora, con una exigencia máxima en un calendario cargado de partidos que serán como mínimo siete, entre Liga, Copa y Liga Europa, a la espera de que sea alguno más en función de lo que pase el próximo jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Así, aparece el choque en el Reale Arena, como la primera y complicada parada para los verdiblancos en el regreso del balón tras un nuevo parón, pero con la ambición y la ilusión intactas para intentar transformarlas en algo importante en una campaña donde la comunión entre equipo y afición es máxima, gracias al abanderado de la nave verdiblanca: Manuel Pellegrini.

Cuenta atrás, por tanto, para una cita en San Sebastián que el Ingeniero y sus hombres tienen en mente una vez conseguido el pase de ronda, pues ven en la Copa una buena oportunidad para lograr un título. Éste es el sentir del vestuario verdiblanco, como bien han expresado algunos de los futbolistas estos días de forma pública en diferentes medios. El primero que ya dejó claro el sentir bético en el torneo del KO fue Sergio Canales, nada más terminar la última eliminatoria con el derbi: "Hay que ir a por la Copa. No se puede quedar en ganar el derbi, es una gran ilusión, pero hay que ir a por la Copa".

Canales "Hay que ir a por la Copa, no debe quedarse todo sólo en haber ganado el derbi en octavos"

Palabra de uno de los capitanes de la plantilla y principales referentes de un Betis que tiene hambre y en donde los jugadores muestran un alto grado de compromiso ante los retos que tienen por delante. "Estoy en un gran club. Un equipo como el Betis que aspira a conseguir objetivos en la Liga, Copa y Europa League. Estamos en la parte final y llega lo más exigente. Estamos poniendo el listón alto y es mejor pelear por esto que estar metido abajo. Para todos los béticos es muy ilusionante poder ganar un título", señaló Borja Iglesias en El Confidencial.

En la mima línea, en una entrevista en Diario de Sevilla, se expresó Édgar: "Son los cuartos, pero para nosotros es una final y haciendo lo que estamos haciendo vamos a tener nuestras opciones en San Sebastián. Hace mucho que el Betis no gana la Copa y podemos estar en semifinales, que sería bonito jugar con nuestro campo lleno, con un gran ambiente". Otro futbolista clave, en estos momentos, en el cuadro de Heliópolis es William Carvalho, que también confía el máximo en las posibilidades de los de Heliópolis de cara al duelo en tierras vascas. "El jueves nos espera un partido muy complicado fuera de casa, pero somos conscientes de lo que valemos e iremos a San Sebastián a ganar. Este año tenemos humildad, pero también conciencia", dijo el luso en Tuttomercatoweb.

EL FACTOR GUIDO

El pasado viernes el beticismo acogía con ilusión la vuelta a los entrenamientos de Guido Rodríguez, tras superar el coronavirus. El argentino se unía con normalidad al trabajo matinal, en la ciudad deportiva, con sus compañeros. Sin embargo, por la tarde, la AFA comunicó que el futbolista verdiblanco era convocado para el partido ante Colombia del miércoles 2 de febrero (00:30, hora española), lo que complicaba por el largo viaje y el tiempo de recuperación la presencia del pivote, junto a Pezzella, en San Sebastián. Sin embargo, el Betis confía en que ambos jugadores lleguen directamente a Madrid tras el partido y se unen ya en tierras vascas al resto de la expedición bética, pues el factor Guido, como indican los números, es fundamental para el equipo bético.

William Carvalho "Iremos a San Sebastián a ganar, este año tenemos humildad pero también conciencia y ambición"

Y es que el Betis ha ganado el 61,1% de Liga esta temporada con Guido Rodríguez en el terreno de juego (18 partidos jugados, 11 victorias, 2 empates y 5 derrotas) frente al 25% sin él en el campo en la competición (4 partidos jugados, una victoria, dos empates y una derrota). Dato (@OptaJose) que refleja el enorme valor que el medio centro ex del América tiene para el conjunto bético a la hora de dotarlo de equilibrio en la idea de juego de Pellegrini. Así, habrá que esperar a ver en qué condiciones físicas llega Guido de cara a un partido de alto nivel y exigencia ante los buenos mimbres que tiene la Real Sociedad. No obstante, y en pos de ver cómo regresa Guido, el Betis tendrá que seguir apelando a la clave del éxito esta temporada: el compromiso, la unión y el excelente ambiente que reina en el vestuario bético entre un grupo de jugadores con ganas de hacer algo importante.

FICHAJES

Llega el Betis al último día del mercado de fichajes sin, de momento, hacer ninguna incorporación y con la mirada puesta en confeccionar la plantilla para la campaña 2022-23, como sucede con respecto a la defensa. Es el caso del central Luiz Felipe y otras opciones que los verdiblancos vigilan en forma de jugadores libres. Futbolistas para el centro del campo de corte defensivo también son seguidos por la dirección deportiva y ofrecimientos han llegado para esta ventana de fichajes, al igual que de jugadores para las bandas. Sin embargo, para que haya llegadas debe haber espacio en forma de fichas y hasta el momento, salvo la cesión de Rober a Las Palmas, no ha salido nadie y el Betis ha decidido apostar por las renovaciones de sus principales pilares, como Canales y Fekir, y otros jugadores.

La oportunidad de hacer algo importante este año la tiene el Betis en su mano y sólo los resultados dirán si no reforzarse en invierno con algún mimbre importante para Pellegrini, pese a una situación económica de austeridad fruto de una gestión económica nada buena más allá de la influencia del coronavirus en el fútbol, será acertada o no. Siempre, obviamente, si la entidad bética no anuncia a nadie hoy de cara, en primer lugar, a seguir custodiando la ilusión por la Copa.