El Betis, en proceso de cambio de idea

El Betis, después de la salida de Quique Setién, buscaba un técnico continuista del estilo del cántabro. Así lo expuso la cúpula dirigente nada más acabar la última Liga, y aunque apenas se llevan disputados tres partidos de la actual, en los verdiblancos se empiezan a observar diferencias en la idea de juego actual con respecto a la anterior.

Esto se pudo comprobar ante el Leganés, con algunas pinceladas de lo que quiere Rubi cuando su equipo tiene el balón, y aunque éste todavía quiere mejorar y perfeccionar cosas de su equipo, sobre todo en defensa, hay aspectos del juego que nadan tienen que ver con los de antaño.

Rubi quiere un Betis agresivo y, sobre todo, vertical, que combine en corto pero siempre buscando la portería rival. Incluso se ha visto ya que atrás comienza a quedar aquello de ceder el balón al portero para arriesgar en la salida o tocar y tocar de un lado a otro sin riesgo alguno. Y hasta alguna vez, se ve ahora cierta dosis de fútbol directo para sorprender al rival. Ni rastro, entonces, de aquella parsimonia de tener la pelota, de apenas no centrar al área y dar otro pase atrás, de no chutar casi nunca a portería... En definitiva, un Betis que se encuentra en proceso de cambio y en el que, poco a poco, se intenta olvidar los vicios del pasado para llegar a ser un equipo fiel a lo que pretende el técnico de Vilasar de Mar, algo que debe empezar a verse con más claridad en los próximos partidos, a la espera de seguir cosechando buenos resultados. Serán éstos los que irán juzgando la labor de un entrenador cuyo discurso empieza a conectar con la parroquia bética.

Rubi "Lo más importante es ganar siempre; hay que corregir errores y al rival, conocerlo de la A-Z"

La autocrítica en pos de mejorar, la exigencia y la falta de excusas han estado de presentes en las primeras ruedas de prensa de Rubi como técnico del Betis. "Tenemos que ganar sí o sí, pero no por la jornada dos. Cada vez que el Betis pierda un partido o esté dos jornadas sin ganar tiene que tener la presión de ganar el siguiente. Tuvimos un ambiente fantástico en la jornada uno y me gustaría ese ambiente. El equipo va a reaccionar tarde o temprano y quiero que sea mañana ya", comentó el preparador verdiblanco en la previa del último encuentro. "Creo que hoy al equipo se le ha notado más suelto con la pelota, que era una de las cosas que a mí me preocupaba (...). Ahora, tenemos que intentar cerrar el grifo en defensa", recalcó tras el partido ante los pepineros, y en su presentación dejó una cosa clara: "Lo más importante es ganar siempre".

Sidnei "Conocemos bien a Rubi y a Quique, y son distintos; tenemos que adaptarnos y hacer una buena campaña"

Además, en una entrevista en los medios oficiales, aparte de insistir en que su equipo tiene cosas que mejorar, hacía mención a un aspecto fundamental en el fútbol: conocer al rival. De hecho, la temporada pasada, los adversarios acabaron conociendo de sobra cómo hacerle daño a los verdiblancos, mientras éstos apenas variaban casi nada o lo hicieron ya demasiado tarde: "Nos ocupamos de cómo podemos corregir errores, de cómo mejorar a nuestro equipo. Pero es cierto que del rival tenemos que conocer de la A-Z. Cuanto más los puedas tener controlados mejor. Muchos no los controlas aunque quieras, pero saber lo que te vas a encontrar cada fin de semana es una parte que no puedes menospreciar del juego".

Ese proceso de cambio en la idea de juego por la que pasa el Betis, que nada tiene que ver con la del anterior inquilino del banquillo, es la que poco a poco intentan procesar los futbolistas de Rubi, como indicó ayer Sidnei en Cope Sevilla. "Cada entrenador tiene una manera de pensar. Conocemos bien a Rubi y a Quique y son distintos. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos y seguir trabajando para hacer una buena temporada. Es una cosa diferente, una manera distinta de jugar y encarar los partidos. El míster quiere lo mismo que nosotros, ganar siempre", indicó el brasileño sobre un Betis que intenta adaptarse a una nueva idea que empieza a vislumbrarse en busca de nitidez en los próximos partidos.