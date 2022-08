El futuro de Ceballos será blanco, por ahora...

El nombre de Dani Ceballos ha estado otro verano más vinculado al Betis. Los caminos del utrerano y del club verdiblanco parece que se acabarán cruzando algún día, pero de momento, después de lo apuntado ayer por Carlo Ancelotti, el centrocampista seguirá ligado esta temporada al Real Madrid.

"Dani se va a quedar porque no tiene duda de quedarse y nosotros encantados. No ha jugado mucho porque hemos tenido un partido por semana, no he rotado demasiado, pero desde la próxima semana, tras el Betis, tenemos partidos cada tres días y va a tener minutos porque los merece", señaló el italiano en la rueda de prensa previa al partido que los blancos jugarán hoy a domicilio ante el Espanyol, siendo tajante sobre la situación de un Dani Ceballos que tras tener poco protagonismo el curso pasado, una vez superada su lesión en los Juegos de Tokio, tendrá esta campaña mucho más protagonismo.

El actual jugador del Real Madrid nunca ha ocultado su beticismo tras salir de Heliópolis

Con estas declaraciones de Ancelotti y ante la situación que atraviesa el Betis a nivel económico, reflejada en el problema con las inscripciones, todo conduce a que Ceballos y el Betis tendrán que esperar para reencontrarse y el panorama podría cambiar a partir del mes de enero. El utrerano queda libre y podría decidir su futuro entonces para el curso 2023-24, con la opción del Betis siempre presente, aunque sin descartar la posibilidad de una renovación con el club blanco.

Un capítulo más en torno al futuro de Dani Ceballos, que de momento seguirá ligado al Real Madrid. Ancelotti le garantiza minutos, otra cuestión será lo que pase a partir de enero.