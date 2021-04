Guardado: "Estamos en el lugar donde queremos terminar"

El centrocampista del Betis Andrés Guardado ha analizado en Betis TV el momento que vive el conjunto verdiblanco y su situación personal tras perderse por lesión el duelo en Elche.

Atlético

"Más allá del momento que atraviesan es el líder de la competición con merecimiento. Intentaremos con nuestras cualidades contrarrestar lo que ellos tienen y aprovechar que jugamos en casa para sacar un buen resultado de ese partido".

Sobrecarga

"No puedo decir que esté perfecto, pero bien. Ha sido más que nada por precaución. En el primer partido con selección sentí una sobrecarga en el abductor y no jugué el segundo partido para no arriesgar. La sobrecarga siguió cuando llegué acá y espero que sea sólo esta semana y que al final de semana pueda entrenar con el grupo para estar a disposición del míster".

Quintos

"Estamos en el lugar donde queremos terminar. Hemos luchado toda la temporada con nuestros altos y bajos y estamos en el sitio que queremos y vamos a defenderlo a muerte hasta el final. A ver si somos capaces de mantener la línea de esta segunda vuelta. Si seguimos compitiendo como hasta ahora vamos a lograr acabar en ese puesto que todos queremos".

Posible reaparición ante el Atlético

"A lo mejor sabiendo cómo es el míster y el servicio médico puede ser prematuro, y más quedando 8 partidos muy importantes. No vamos a asumir riesgos innecesarios, pero si la situación se da intentaremos estar listos para el domingo".