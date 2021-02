Guardado, como "un sevillano más"

Además de analizar la situación actual del Betis, Andrés Guardado ha expresado cómo se encuentra en estos momentos dentro del equipo y en la ciudad.

Su mejor momento de la temporada

"No había manera de encontrar el mejor momento, siempre con percances. También estaba cerca encontrarlo después de mi segunda lesión y llegó el coronavirus. Ahora era difícil encontrar regularidad y después de dos partidos seguidos con la confianza del míster por fin me pude encontrar de la mejor forma. Espero que la cuota de lesiones la haya cumplido y ayude al equipo a lograr el objetivo. Me encuentro bien y con muchas ganas, de ayudar y cumplir los objetivos como equipo y ojala podamos tener un final feliz".

Cien partidos con el Betis

"Yo llegué con la idea clara de demostrarme que tenía potencial para volver competir en esta liga, pero después lo que ha pasado sobre la marcha no me lo esperaba. Estoy muy contento en el equipo, estable en mi vida en Sevilla, en general, ahora mismo me considero un sevillano más, y eso ayuda a que dé lo mejor de ti. Muy agradecido al club. Andrés siempre lo va a dejar todo en el campo. Me siento orgulloso con este dato y me motiva. Espero jugar más partidos todavía".

Joaquín

"Todo el mundo sabe lo que significa para el Betis, lo que ha conseguido en su carrera, lo que es como bético y como persona con sus bromas. Es una persona que cuando hay que bromear es el más bromista y cuando hay que trabajar es el primero también en hacerlo. Para mí es un soporte más dentro del vestuario. Nos complementamos bastante bien. Tenemos un líder más como Bravo, Canales se lo ha ido ganando, Mandi también por su trayectoria en el Betis... El éxito de un equipo es que cada uno en su parcela sea un líder".

Canales

“Le tengo un especial cariño, coincidí con él en el Valencia. Le tengo admiración, sé lo mal que lo ha pasado muchas veces por las lesiones. Es un ejemplo de vida. Para hablar en temas genéricos, cuando te caes, levantarte. La forma en la que él lo ha hecho es admirable”.