Otro tema que ha tratado el presidente del Betis, Ángel Haro, ha sido el de los abonos. Hay aficionados béticos que quieren una devolución correspondiente al porcentaje por los partidos que no se jugarían en el Benito Villamarín y otros que quieren que esa parte sea para la labor social que está haciendo el club verdiblanco.

"Siguiendo el esquema de escenario de incertidumbre actual, no se puede ser categórico en este momento. De alguna manera buscamos devolución o compensación que sea justa y que ayude a la realidad económica del club. Compensación de cualquier tipo tienen que tener los socios, que además trabajamos para ellos", ha indicado Haro.

"No se descarta ninguna opción. Hay que ser comedido porque no sabemos cuándo va a reanudarse el fútbol. Si empieza o no. No podemos ser categóricos diciendo que vamos a devolver o que habrá una contrapartida concreta", agregó el máximo responsable del club de Heliópolis.