Haro: "Nos quedan unos años complicados para la senda de crecimiento que tenía el Betis"

Junto a Antonio Cordón, el presidente del Betis, Ángel Haro, ha analizad también el mercado y la realidad económica del club verdiblanco.

Balance del mercado

"Me gustaría insistir en la realidad económica del club. La pandemia ha golpeado todos los sectores. Hemos pasado de ingresos de 200 millones de euros a algo más de 90. Con esta reducción tan importante, como derechos de tv, tema comercial y la parte de traspaso de jugadores, pasando de 90 a 3-4 millones de euros, la realidad es la que es. Con esta realidad hemos intentado mantener el potencial alto de la plantilla, que no se rindió al nivel que se esperaba de ellos. El mercado ha sido inexistente, con un 70% de reducción en cuanto a traspasos, no hemos querido malvender por un mercado a la baja. Nos hemos centrado en conservar el valor de la plantilla, apuntar la defensa, la portería, hemos ganado enteros con la llegada de Sanabria... Hemos conseguido que Aitor y Paul suban al primer equipo. Podemos estar satisfechos para conseguir el objetivo marcado. Nuestro principal fichaje ha sido el cuerpo técnico, con Pellegrini, y el de un gran director deportivo. Nos quedan unos años complicados para la senda del crecimiento que tenía el Betis. Lo que queda es trabajar, esfuerzo, humildad para poder volver a esos niveles económicos que teníamos precovid. El primer paso lo han dado los aficionados. Siempre están ahí, es el principal activo que teníamos, tienen nuestro cariño, ellos son el Betis y siempre se portan".

Respalda la labor de Antonio Cordón

"La política ha sido totalmente compartida. Los jugadores son activos del club y no ha llegado ninguna oferta adecuada. Al margen de la crisis, el Betis no puede invertir por encima de lo que desinvierte. Es importante poner en valor esta plantilla y que hayamos podido mantenerla".

Límite salarial de la plantilla

"Tendremos que seguir tomando medidas para cuando termine el año deportivo. Estamos a la espera de que haya soluciones sectoriales. En el Betis, más allá de LaLiga, tenemos una responsabilidad con los accionistas y vamos a hacer lo posible por que cuando termine el año económico estemos en positivo".

La campaña de abonados

"Lo tomo como es: el beticismo es una religión, una manera de sentir. De los béticos qué puedo decir, eso se alimenta día a día y te anima a seguir trabajando".

Objetivo

"El objetivo del club es de conseguir cosas importantes. Queremos que el equipo se centre en el siguiente partido. Europa te da ingresos y visibilidad para los jugadores pero la obsesión es ir partido a partido y que ganar sea el denominador común de nuestro discurso".