Tanto el presidente, Ángel Haro, como el vicepresidente, José Miguel López Catalán, han querido enviar un mensaje de tranquilidad a los béticos, exponiendo que Lorenzo Serra Ferrer era una pieza más del engranaje y que ellos también participaban de los fichajes.

"Llevamos trabajando mucho, nosotros, el director general, el área legal del club... Sabemos cómo se ha hecho todo esto. Hemos sido parte activa de todo el proceso. Me sorprenden los béticos cuando nos dicen que dejemos lo deportivo en manos de Lorenzo, cuál es el límite de eso. No estoy para determinar cuál es mejor fichaje, pero si los fundamentos. Es una elección que tengo que saber lo que hay detrás. Si no llegamos a estar en eso, participando de manera activa, no tendríamos a Carvalho, Lo Celso o Canales. Y puedo seguir. No es un proceso de una persona, es de muchos. Los béticos tenemos que salir de ese debate estéril. Los fichajes son del Real Betis Balompié, es el que acaba pagando los salarios", ha afirmado el presidente, que no comparte esas críticas sobre su conocimiento futbolístico: "Cuando se dice que no somos hombres de fútbol, no sé dónde se imparte ese grado o quién reparte esos carnés. Si no tienen conocimientos financieros básicos no podrían llevar a cabo una planificación. Cuando se ficha un jugador ocupa un límite de la liga, afecta a la cuenta de resultados, a la tesorería presente y futura... Es algo multidisciplinar, más de lo que la gente piensa. Hay un debate sosegado entre la secretaría técnica, la dirección deportiva, el área financiera y se sacan los perfiles adecuados".

Además, Haro ha presumido de los cambios que han realizado desde su entrada en el club. "La palabra es confianza, cuando dimos el paso fue para transformar la realidad del club. Se han hecho cambios, la construcción del Gol Sur; sacar al Betis de los juzgados; la atomización del Betis para que se quede entre los béticos; el crecimiento económico y el deportivo; la nueva ciudad deportiva, que es uno de los grandes proyectos que va a marcar el futuro; la finalización del estadio; el posicionamiento como marca; o las nuevas secciones. En el tema deportivo hemos agotado el límite de Liga para tener un rendimiento económico y deportivo, como vamos a ver en las plusvalías este verano. Esto nos hace merecedores para que la mayoría de los béticos sigan confiando", ha explicado el máximo dirigente, que ha ahondado en esa cuestión: "Llegamos hace más de cuatro años, llegué con el Betis el octavo en Segunda en noviembre de 2014. Hemos transformado la realidad del club, hemos escuchado que nos íbamos a quedar con el Betis y hemos demostrado lo contrario. Seguimos con la misma fuerza, con el único fin de dejar un Betis del que nos sintamos orgullosos. No hay nada más detrás de esto. Mientras contemos con el apoyo mayoritario de los bético, seguiremos. También quiero darle las gracias a Lorenzo, el Betis siempre será su casa".