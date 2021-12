Ángel Haro sobre Dani Ceballos: "Éste no es el mercado para abordar su contratación"

El Betis no tiene previsto moverse demasiado en enero. Así lo han manifestado tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán en los medios oficiales del club, en los que incluso el presidente ha cerrado la puerta para la llegada de Dani Ceballos en invierno.

Tras las renovaciones de Canales y Borja Iglesias, el club verdiblanco tiene previsto seguir consolidando la actual plantilla. Los esfuerzos se centrarán en Fekir, Claudio Bravo o Rodri, tres de los jugadores que ampliarán su vinculación, más que en la posible llegada de refuerzos.

"En cualquier mercado, no sólo éste, primero nos ponemos de acuerdo con el director deportivo y el entrenador. Están muy satisfechos con la plantilla, que es la que nos ha traído hasta aquí, terceros en la liga y con opciones en las otras competiciones. Hay que analizar oportunidades, pero nuestros esfuerzos está siendo consolidar a esos jugadores que son importantes para el futuro del club. Cuando las cosas funcionan hay que consolidarlas, aquellos puntales claves para el buen juego hay que afianzarlos. Va a haber nuevas renovaciones muy pronto", ha señalado Haro, que incluso ha rebajado la euforia sobre un posible regreso de Dani Ceballos: "Es un gran jugador, no lo voy a descubrir ahora y siempre manifiesta que tiene ese sentimiento verdiblanco. Salió de una manera precipitada, pero éste no es el mercado para abordar su contratación, seguro que en próximos habrá conversaciones".

En la misma línea del presidente se ha expresado López Catalán, que también ha respaldado a la actual plantilla. "Hay que dar valor a lo que tenemos, a ese vestuario que tiene equilibrio, están jugando muchos. El entrenador está contento con la plantilla, no detecta una posición que no esté doblada, eso nos lleva a afrontar el mercado con calma, renovando a los jugadores que les toca. Eso no significa que no haya trabajo detrás, estamos atentos al mercado. En principio, a 30 de diciembre, todo indica que vamos a tener un mercado tranquilo. Primero vienen unos partidos muy importantes que queremos que la plantilla esté centrada. Eso es mucho más importante que los nombres que puedan salir. Entiendo que el mercado siempre hay muchas noticias, pero el sentido común te lleva a que lo que está funcionando tocarlo lo menos posible", ha comentado el vicepresidente, que ha destacado el nivel de los jugadores: "A mí todo el mundo me pregunta y yo digo que disfrutemos de los jugadores que tenemos, de ver jugar a Fekir, Canales, Wuillian José, Joaquín… De los porteros que tenemos. O Álex moreno, que está haciendo un año magnífico, Bellerín… Vamos a disfrutar de todo eso. Guido, otro jugador estratosférico. Luego llegará el mercado de verano y siempre el objetivo es mejorar".