El presidente del Betis, Ángel Haro, ha analizado la situación del cuadro verdiblanco ante el futuro de Rubi en una entrevista en Cope Sevilla:

Situación

"Tanto yo como todo el consejo estamos fastidiados con la situación, preocupados pero ocupados por revertirla, volcados, con un plan. Sabemos lo que tenemos entre manos. Confiamos en el trabajo diario y tenemos equipo para estar mucho más arriba. Rubi está con mucha fuerza, muchas ganas de darle la vuelta a la situación. Está intentando hacer cambios y que este equipo, que tiene mucha calidad, dé frutos y lo convierta en puntos para tener confianza y salir de la situación".

El camino para salir de abajo

"El remedio es trabajo. Cuando vienen las malas hay que remangarse, estar unidos y fruto de ello va a salir la solución. ¿Si me arrepiento de traer a Rubi? Es pronto, todavía estamos en la jornada nueve y es pronto para decir si hay que arrepentirse. Confío en él, en su capacidad y en la de los jugadores, que tienen su cuota de responsabilidad. Hay elementos suficientes en el equipo para salir adelante".

Proposición de los jugadores de la vuelta de Setién

"Eso es totalmente incierto. Ningún jugador me ha planteado nada al respecto, ni siquiera respecto a cualquier otro entrenador que no sea el actual. no pienso en otro entrenador que no sea Rubi. Es el entrenador de RUbi y espero que termine sus tres temporadas aquí. El entorno no, no me llega eso. Es lógico que los béticos piensan que haya que cambiar, cuando no llegan los resultados, y hay que respetarlo. No quiero hablar de nuevo entrenador en el Betis. No hay una rescisión de Rubi , sigo confiando en él. Con Quique hay una buena relación, pero no estamos planteando una vuelta de Quique. No voy a trabajar con otra hipótesis que no sea ésa. Lo mismo dentro de cinco u ocho años puede volver".