Ángel Haro: "¿Fekir? Queremos que siga muchos años aquí"

A primera hora de la mañana, la expedición del Betis ha partido hacia San Petersburgo para el regreso de la Liga Europa ante el Zenit. Antes de montarse en el avión, el presidente, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación, con Fekir, Canales y William Carvalho como principales protagonistas de su discurso.

"Son jugadores de talla mundial. Cualquier equipo los echaría de menos. Pero hemos resaltado el valor del grupo. El que sale, lo hace bien. Confiamos en ese espíritu grupal", ha indicado el máximo dirigente bético sobre las ausencias de Fekir y Canales, que se quedaron fuera de la lista de convocados. "Es un gran jugador, no me atrevería a decir que es el mejor de la Liga, pero para nosotros es un jugador muy importante. Es un espectáculo verlo jugar. lo hemos renovado, nosotros queremos que siga muchos años, lo que tenga que venir vendrá, pero ahora nuestra intención es que siga. Tiene una cláusula de 100 millones de euros. Vemos por ahí operaciones con cifras estratosférica, es difícil de plantear cuánto es el valor. No me preocupa, creo que hasta bueno que grandes clubes lo sigan. Lo acabamos de renovar y nosotros queremos que siga muchos años aquí", ha añadido Haro sobre el francés, uno de los jugadores de moda de LaLiga.

También el futuro de William Carvalho ha aparecido en escena. "Es cierto que el estado de forma es el nivel por el que se le contrató. Es un jugador top, jugador clave e iremos hablando a lo largo del año", ha comentado el presidente, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre la seguridad que le espera al equipo en Rusia: "Hemos estado ocupados en este tema y la embajada nos ha dado muchas tranquilidad. Tenemos su apoyo. La UEFA le ha dado normalidad al asunto y estamos en contacto con las autoridades. Espero que el partido se desarrolle de una manera normal".

El buen momento del equipo hace que se afronte con ilusión cada partido. "El techo es el partido de mañana de momento. Nuestro espíritu es el siguiente partido. Esto nos ha llevado hasta aquí. El equipo afronta cada partido como si fuera una final. Está enchufado y no piensa en las semifinales de la Copa. Es una ilusión tener partidos cada tres días. Hay que destacar esas ganas de los béticos de ver a su equipo. Ojalá esto ocurra durante mucho tiempo", ha indicado Haro, que también se ha referido al rival: "Viene de la Champions, ganó ya la UEFA y es un rival fuerte. Puede ser positivo que tengan menos ritmo de competición, pero llevan tiempo preparando este partido. La ambición clara no debe estar reñida con el respeto al rival. Esto da opción a jugar otros partidos. LaLiga es importante por tener opciones de Europa y de Champions. Pero el partido importante es ahora".