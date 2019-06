Además de explicar el nuevo modelo del área deportiva y la salida de Lorenzo Serra Ferrer, el presidente del Betis, Ángel Haro, se ha referido al mercado de invierno y a la herramienta conocida como Big Data.

Mercado de invierno

"Los fichajes son del Betis y no de las personas del club, pero la mayoría han venido de un proceso de arriba abajo y no al revés. El hecho de esta deficiencia fue el mercado de invierno. Pese a que el delantero era la primera necesidad, no hemos estado ni cerca de su fichaje. Se dejó salir a Sanabria, no sólo porque el entrenador quisiera, sino porque queríamos. Bakambu, Morata y Milik, inalcanzables, y la secretaría técnica no propuso ninguna opción adicional. La falta de orden y proceso hacía que no tuviéramos otras opciones encima de la mesa. No estuvimos ni cerca de cubrir la posición que queríamos, que era prioritaria. No es una cuestión del Big Data sí o no, esto está presente en todos los sectores".

El Big Data

"Es una herramienta útil, equipillos como el Liverpool o de la NBA que han manifestado que la clave del éxito es la elección de esta herramienta. Hay que darle importancia. Espero que las bromas sobre el Big Data se vean como un desconocimiento absoluto. Ha faltado comunicación con el cuerpo técnico, pero ha faltado comunicación en momentos clave para corregir errores".