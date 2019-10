El presidente del Betis, Ángel Haro, ha tratado en Cope Sevilla otro asunto importante con respecto a su futuro en la entidad y lo que pueda acontecer en la próxima junta con la figura de Joaquín Caro Ledesma.

Centrado en el Betis

"Es cierto que está coincidiendo en una etapa que mis empresas están creciendo muchísimo y me requieren tiempo pero el Betis es mi pasión y mientras tenga tiempo... El Betis sigue siendo una prioridad para mí. La función de presidente es algo que se hace como un servicio. Para mí es una responsabilidad importante y no es un lujo ser presidente. Si en una Junta los béticos entienden que necesitan un cambio no tendré ningún problema en irme".

Posible candidatura de Caro Ledesma

"Él me ha dicho que soy el mejor presidente de la historia. Tuvo la oportunidad de seguir, decidió irse y desde ese punto de vista me parece legítima que una persona que tenga ideas diferentes presente una candidatura. Me consta que está haciendo llamadas a otros accionistas y si tiene otra que la presente en la junta. Afortunadamente la mayoría de accionariado puede elegir a su presidente. Es legítimo".

Compra de más acciones por parte de Caro Ledesma

"Es razonable que quiera llegar al 10% de acciones. Yo puedo seguir comprando acciones, como le dije a él. Tuvimos un compromiso de no pasar del 10%. Podíamos haber comprado muchas más pero tuvimos un compromiso. Ahora él está comprando más acciones y probablemente yo compre más acciones".

Ratificación de la confianza

"El bético accionista que acude a Junta sabe valorar el trabajo que se está haciendo. Eso no quita que ahora se esté triste y me imagino que habrá recriminación en cuanto a la situación deportiva. Quedan siete u ocho partidos todavía, pero si llegamos en una situación parecida es normal que haya crispación".