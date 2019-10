Además de la situación de Rubi, otro nombre propio por el que ha sido cuestionado el presidente del Betis es Lorenzo Serra Ferrer, explicando lo siguiente:

¿Quién hace de Serra Ferrer en el Betis?

"Alexis hace una labor fundamental. Lorenzo tampoco era muy partidario de entrar en los vestuarios, porque entendía que había que respetarlos porque era entrenador. Nosotros hacemos reuniones periódicas con el entrenador y sobre todo con algunos capitanes. Vemos cómo va esa relación con el equipo y lo que es el juego".

Serra Ferrer

"Yo diría que a Lorenzo no se le cesó. Se le dijo que queríamos que tuviera un papel para el que fue contratado. Era un papel muy importante, queríamos que estuviera integrado en la comisión deportiva y no en el día a día con cantera y scouting. Él decidió no seguir en ese rol y hay que respetarlo. No podemos vivir siempre del pasado, hay que seguir adelante y tenemos argumentos suficientes para no echar de menos a nadie".

Salida de Serra

"Me arrepiento de que no se hubiera gestionado mejor pero eso depende de muchas partes. En la medida de lo posible intenté que siguiera en el club por un rol que era lo mejor para el Betis. Entendió que no era lo que le pertenecía, se le respeta y ya está. Acabé bien con él. Su figura va a ser respetada. Entiendo que tal y como acabó todo, no tiene sentido. Decidió irse y entiendo que no hay vuelta atrás en esa decisión. Tenemos que tender a no tirar de lo de atrás. Lorenzo ahora mismo no es el presente del Betis".

La figura de hombre de fútbol y la labor de Catalán

"José Miguel es un trabajor icansable. No es el director deportivo del Betis, es una persona que forma parte de esa comisión deportiva y que de alguna forma está muy volcado con la secretaría técnica. EN el Betis no hay una figura de director deportivo".

Fichar a un director deportivo

"No lo hemos planteado pero el Betis está abierto a cualquier opción que mejore. Si hay alguien que le da valor añadido a la entidad, bienvenido sea".