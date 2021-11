Ángel Haro y la continuidad de Pellegrini

El Betis está contento con Manuel Pellegrini. Así lo han manifestado los dirigentes verdiblancos en el pasado e incluso el presidente, Ángel Haro, ha indicado que le gustaría ampliar el contrato del chileno, que finaliza en 2023.

"Me gustaría renovarlo antes de acabar la temporada", ha afirmado el máximo dirigente bético en Radio Sevilla. "Con Pellegrini vemos que está contento y la idea es poder hablar antes del final de la temporada. La figura del entrenador es clave. Entendemos que es la figura más importante que existe en torno a un equipo de fútbol. Es necesario para que la orquesta suena bien", ha añadido Haro.

El entrenador bético, en una entrevista en Diario de Sevilla, aparcó ese tema hasta comprobar el desarrollo del proyecto. "¿Mi renovación? Yo me planteo ganarle el próximo partido al Alavés. Todo lo que sea aspecto a futuro tiene que estar unido a una serie de factores que el tiempo lo dirá. No estoy preocupado en este momento de renovar mi contrato aprovechando este momento importante. Por suerte en esta profesión para mí el dinero no es lo más importante. Estoy contento en el Betis, pero mi continuidad depende de que uno esté contento como técnico y de lo que haga la institución No es un tema prioritario en este momento. Soy feliz y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo", aseguró Pellegrini.

Eso sí, Haro elogió la figura del entrenador chileno. "Ha mostrado que tiene un background de éxito. Es una persona inteligente, tranquila, que no hace nada de forma aleatoria y que tiene las características para ser gran entrenador", ha indicado el presidente.