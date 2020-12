En la entrevista de Ángel Haro con Diario de Sevilla, el presidente también se refirió a la situación del equipo de baloncesto, al que mostró confianza tras la llegada de Joan Plaza como entrenador, a la vez que reiteró su mensaje sobre la necesidad de encontrar más apoyos que permitan elevar el nivel del equipo.

"El entrenador es un gran entrenador, ya lo vimos en el partido con el Baskonia, nos faltaron cuatro detallitos para ganarle a todo un campeón. Estamos intentando hacer esfuerzos para reforzarlo, pero es un año muy complejo desde el punto de vista económico", expuso Ángel Haro -antes de confirmarse el fichaje de Jerome Jordan-, que luego demandó esa aparición de otras empresas que den un paso adelante como hizo el Betis en su momento: "Tengo que decir, como digo siempre y es la única manera de que me eche cuenta alguien, el Betis hizo un esfuerzo importante para que siguiera el baloncesto en la ciudad. No se le ha agradecido lo suficiente, y no de una manera moral, sino que se sumen otras empresas, que podamos optar a un equipo lo más competitivo posible y que la gente se sienta orgullosa de tener un proyecto de baloncesto en la ciudad. Para mí es un orgullo ver a los niños con las camisetas, me gusta el baloncesto, el fútbol, el ping pong, todos los deportes… Viendo a algunas personas de la plataforma parece que no te pueden gustar otros deportes que no sean el fútbol".

"La sociedad dependiente del Real Betis Balompié, S.A.D ha venido incurriendo en pérdidas en losúltimos ejercicios previos al 30 de junio de 2020 registrando a esa fecha un patrimonio neto negativopor importe de 4.408.197 euros (4.401.633 euros negativo a 30 de junio de 2019) que se encuentra por debajo de la mitad del capital social. De acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad se encontrará en causa de disolución cuando las pérdidas hayan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso", expone el club en sus cuentas sobre la situación económica del Real Betis Baloncesto. "La sociedad no se encuentra en causa de disolución obligatoria ya que tiene concedido un préstamo participativo por el accionista mayoritario (la Sociedad dominante) que asciende a 5.459.636 euros, ascendiendo el patrimonio neto a estos efectos a 1.051.439 euros. Adicionalmente, durante la temporada 2019/2020 la Sociedad está inscrita en la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), tras obtener el ascenso la temporada de la 2018/2019 de la Liga Española de (LEB Oro). La Sociedad dominante, Real Betis Balompié, S.A.D., ha manifestado expresamente que prestará el apoyo financiero necesario para posibilitar el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones de pago contraídas por la Sociedad, restablecer su situación patrimonial y asegurar la continuidad de sus operaciones. En consecuencia, los Administradores de la Sociedad han preparado las cuentas anuales abreviadas atendiendo al principio de empresa en funcionamiento", añade el consejo sobre ese sostén que realiza el Betis sobre el club de baloncesto, y que el pasado año se materializó en un contrato de patrocinio cifrado en más de 1,9 millones de euros.