El Antoniano desea jugar su eliminatoria de la Copa del Rey ante el Betis en el Municipal de Lebrija, y para ello en el día de hoy ha empezado la junta directiva que preside Juan Antonio Romero a analizar en una reunión las diferentes medidas que la RFEF solicita, como mínimas, para estos encuentros.

La intención del Antoniano es que el partido se pueda disputar en su habitual terreno de juego de Lebrija, pero el club blanquirrojo también estudia otras opciones y aunque El Palmar y el Antonio Barbadillo están presentes la opción B que tiene más fuerza es Chapín. Así lo expresó ayer el máximo dirigente del club lebrijano en declaraciones a Diario de Jerez: "Estamos pendientes de que la Federación nos dé el visto bueno. Si no lo obtenemos, Chapín es nuestra primera opción. En breve pediremos permiso al Ayuntamiento porque creo que hay que solicitarlo con un mes de antelación. Vamos a hacerlo ya independientemente de si al final jugamos o no allí. Creemos que Chapín es la opción ideal porque está a 20 minutos de Lebrija y se pueden desplazar tantos nuestros aficionados como muchos del Betis".

No obstante, Juan Antonio Romero no pierde la esperanza de jugar en Lebrija: "Por el estado del césped no hay problema. Se arregló hace poco y está en buenas condiciones. El problema viene porque no cumplimos con una serie de requisitos, como tener una sala antidopaje, cabinas para los medios de comunicación, una zona mixta y, además, la luz artificial es insuficiente para la retransmisión por televisión".