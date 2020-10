El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, hizo ayer un balance del mercado de fichajes del club verdiblanco tras la presentación de Juan Miranda.

El extremeño se mostró satisfecho por el trabajo realizado, tanto en materia de incorporaciones como en labores invisibles, y esperará al final de temporada para ver si finalmente se consiguen buenos resultados: "El balance se valora con un mercado de fichajes y yo creo que hay que hacerlo de los tres meses que llevamos aquí. Creo que vamos en una buena línea, el club va en un buen camino. Con lo que nosotros teníamos, el Covid y la clasificación del año pasado, no podíamos prever que fuera un mercado para ventas de jugadores. El Betis no iba a malvender a ningún jugador. El que se vaya del Betis tiene que ser que todas las partes ganen y todo el mundo gane mucho a nivel deportivo y económico. Lo que más nos ha costado es mantener la actual plantilla. El Betis tiene que crecer con esta plantilla. Para mí es la mejor plantilla de Primera y para eso estoy aquí, para sacarle rendimiento. Me gustaría que esperásemos al final de temporada y ahí ver dónde estamos y qué rendimiento han dado los jugadores que han venido y el rendimiento de la plantilla".

El extremeño insistió en que con ese trabajo invisible el club está creciendo mucho, restando importancia a la labor exclusivamente de fichar: "No me preocupa lo que opine la gente, no estoy aquí para contentar a la gente. Al final de temporada decidiremos. Veremos dónde estaremos dentro de unos años. Ése es el examen. El examen no consiste en los fichajes, sino en tener una estructura, una idea, una filosofía, tener un compromiso, exigencia, disciplina... Ése es el examen, Los fichajes no te aseguran éxito, sino los grupos. A mí ningún fichaje me ha servido para ganar un título o ir a Europa League y sí la estructura del club. Damos pasos importantes en esta parte invisible, es dónde estamos creciendo de forma agigantada".

"Yo lo que esperaba del Betis me lo he encontrado. Un gran club. Me he encontrado un club dispuesto a cambiar estructuras, a procurar que todos los jugadores vayan en una línea. En esa parte he encontrado a personas que van adelante en lo que tú creas. La parte de los fichajes es una cosa que es importante, pero estoy contento con la plantilla que hemos hecho. Hemos encontrado fichajes a coste cero, cesiones... Nos hemos adaptado las circunstancias del club y mundiales y creo que es para dar la enhorabuena al Betis y estamos con nueve puntos y disfrutando un poco. Eso es lo más importante. Intentando imponer la filosofía para cambiar el club. Hay que pensar más en una estructura general. Claro que me hubiera gustado tener 500 millones para gastar y vender por 800 millones, pero las circunstancias no son ésas", insistió Cordón, que expresó lo siguiente al ser cuestionado por las palabras de Pellegrini sobre que esperaba más de este mercado: "Todo el mundo espera más. Qué entrenador de Primera División le preguntas y te dice que no le falta algo. Todos los entrenadores son exigentes y quieren más. Me hubiera gustado que no hubiera Covid, y claro traer una perla de Sudamérica, pero a día de hoy hay crisis y el Betis no es ausente de esta crisis. Con los medios que teníamos hemos aprovechado hasta el último céntimo y el último momento".

Sobre la realidad económica actual y del club verdiblanco habló también el presidente, Ángel Haro: "Me gustaría insistir en la realidad económica del club. La pandemia ha golpeado todos los sectores. Hemos pasado de ingresos de 200 millones de euros a algo más de 90. Con esta realidad hemos intentado mantener el potencial alto de la plantilla, que no rindió al nivel que se esperaba de ellos. El mercado ha sido inexistente, con un 70% de reducción en cuanto a traspasos, y no hemos querido malvender en un mercado a la baja. Nos hemos centrado en conservar el valor de la plantilla, apuntalar la defensa, la portería, hemos ganado enteros con la llegada de Sanabria... Hemos conseguido que Aitor y Paul suban al primer equipo. Podemos estar satisfechos para conseguir el objetivo marcado. Nuestro principal fichaje ha sido el cuerpo técnico, con Pellegrini, y el de un gran director deportivo. Nos quedan unos años complicados para volver a la senda del crecimiento que tenía el Betis".