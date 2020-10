Cordón: "Estoy contento con la plantilla que hemos hecho"

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha realizado un balance, en la rueda de presentación de Juan Miranda, sobre el mercado de fichajes y el trabajo que viene haciendo en cuanto a cambios en el club.

Balance

"El balance del mercado me voy a ir a los meses que llevamos trabajando. El balance lo valoran con un mercado de fichajes y yo creo que hay que hacerlo de los tres meses que llevamos. Creo que vamos en una buena línea, el club en un buen camino. A día de hoy estamos en una situación que de 15 puntos sumar 9 es buena estadística. Con esta línea sería maravillosa. La disposición del staff, la plantilla y jugadores es magnífica para sacar el rendimiento que todos queremos de nuestro equipo. En relación al mercado sabemos lo que ha ocurrido, los datos están ahí. El año pasado hubo 1300 millones en compras en la Liga y este año 411. Un 69% menos de valor de fichajes y hay cinco equipos que no han gastado nada y otros tres o cuatros dos millos y medio. Con lo que nosotros teníamos y el covid, la clasificación del año pasado, no podíamos prever que fuera un mercado para ventas de jugadores. El Betis no iba a malvender a ningún jugador. El que se vaya del Betis tiene que ser que todas las partes ganen y todo el mundo gane mucho a nivel deportivo y económico. Lo que más nos ha costado es mantener la actual plantilla. El Betis tiene que crecer con esta plantilla. Para mí es la mejor plantilla de Primera y para eso estoy aquí, para sacarle rendimiento a esta plantilla. Hemos traido buenos jugadores, con experiencia, nos interesaba formar equipo, grupo, crecer con un grupo compacto de jugadores que han vendido a sumar mucho a nivel de experiencia. No ha sido fácil traer a estos jugadores, no me gusta estar cambiando jugadores. Siempre es una lotería".

Análisis global al final de Liga

"Me gustaría que esperásemos al final de temporada y ahí espera a ver dónde estamos y qué rendimiento han dado los jugadores que han venido y el rendimiento de la plantilla. Como estamos llevando las cosas estamos en el buen camino, estamos creando un equipo, un grupo y aureola muy positiva y es como tenemos que encaminar el Betis para tener buenos resultados al final de temporada. Hemos ajustado en todas las líneas, incluso en algún caso alguna oferta no adecuada la hemos rechazado para conservar esta plantilla. El año pasado no fue la adecuada pero cambiando aspectos, el míster sobre todo, le vamos a sacar un rendimiento apropiado. Las líneas, hemos reforzado la portería, toda la línea defensiva, el centro del campo y el extremo con la cantera, y el ataque, y a partir de ahí a sacarle rendimiento. Ese es el objetivo, al final de temporada podremos opinar sobre la clasificación y qué objetivo hemos conseguido".

Palabras de Pellegrini sobre más disponibilidad económica

"Todo el mundo espera más. Qué entrenador de Primera División le preguntas y te dice que no le falta algo. Todos los entrenadores son exigentes y quieren más. Me hubiera gustado que no hubiera Covid, y claro traer una perla de Sudamérica, pero a día de hoy hay crisis y el Betis no es ausente de esta crisis. Con los medios que teníamos hemos aprovechado hasta el último céntimo y el último momento".

¿Entiende que haya gente decepcionada?

"No me preocupa lo que opine la gente, no estoy aquí para contentar a la gente. Al final de temporada decidiremos. Veremos dónde estaremos dentro de unos años. Ése es el examen. El examen no consiste en los fichajes, sino en tener una estructura, una idea, una filosofía, tener un compromiso, exigencia, disciplina... Ése es el examen, para los periodistas sólo queda si has fichado o no. Hay que conocer en más profundidad el mundo del fútbol. Los fichajes no te aseguran éxito, sino los grupos. Los entrenadores con el staff y con el grupo. A mí ningún fichaje me ha servido para ganar un título o ir a Europa League y sí la estructura del club. Damos pasos importantes en esta parte invisible, pero es dónde estamos creciendo de forma agigantada".

¿Dudas en el último día de mercado por alguna venta?

"Ha habido mucha gente preguntando, pero nuestro objetivo era mantener la actual plantilla y no malvender jugadores. Ha habido como en cualquier otro club. Movimientos continuos de situaciones, pero como en otros clubes".

¿Temía que alguien pagara la cláusula por Canales o Fekir en el último momento?

"Siempre tienes que estar preparado. Era muy difícil que a día de hoy nadie invirtiera una gran cantidad por uno de nuestros grandes jugadores. Claro que tienes que tener preparado, para eso hay una secretaría técnica. Nombres hay para estar preparados".

Renovación de Mandi

"Estamos negociando su renovación".

Cordón Jugadores poco cotizados

"Todos cotizados pocos debido a la crisis general. Esto y la clasificación del año pasado influye. Los jugadores del Betis no estaban revalorizados, pero es agua pasada".

¿Esperaba esto cuando llegó aquí?

"Yo lo que esperaba del Betis me lo he encontrado. Un gran club. Para ustedes lo importante son los fichajes y miran la rentabilidad del Betis en función de si fichan o no. Me he encontrado un club dispuesto a cambiar estructuras, a procurar que todos los jugadores vayan en una línea. En esa parte he encontrado a personas que adelante en lo que tú creas. La parte de los fichajes es una cosa que es importante, pero estoy contento con la plantilla que hemos hecho. Hemos encontrado fichajes a coste cero, cesiones... Nos hemos adaptado las circunstancias del club y mundiales y creo que es para dar la enhorabuena al Betis y estemos con nueve puntos y disfrutando un poco. Eso es lo más importante. Intentando cambiar la filosofía de cambiar el club. Hay que pensar más en una estructura general. Claro que me hubiera gustad tener 500 millones para gastar y de vender 800 millones, pero las circunstancias no son esas".

Cambios en la secretaría técnica

"No la conocen ni mis jefes todavía. El club está cambiando. Estamos trabajando con todos los estamentos del club, no en la secretaría técnica sólo, sino en los departamentos. No podemos ir cada día anunciando los cambios que vamos haciendo porque van a durar meses. Hay un cambio porque entendíamos que hacía falta y se está produciendo. Cuando acabemos todo será el momento de que se anuncien. Vamos en una línea de renovación y un trabajo con exigencia".

Situación de Francis

"Francis es un jugador lesionado, y que de momento yo lo veo por la ciudad deportiva. Va a trabajar y no le puedo decir más".

Situación de Loren

"Ahora mismo jugamos con un solo delantero, pero el día menos pensado a lo mejor jugamos con dos. Solo tenemos tres, pero en el club solo podía salir un jugador su hubiera oferta irrechazable, no se ha producido y no ha habido movimientos".

¿Está capacitada la plantilla para entrar en Europa?

"Mañana jueves volvemos a entrenar. La plantilla que tenemos es la mejor que podemos tener y con ella vamos a muerte".