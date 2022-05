Antonio Cordón: "Gastar dinero no garantiza el éxito"

No será un mercado sencillo para el Betis, pese a que ya tiene dos fichajes cerrados más la incorporación definitiva de Willian José, de ahí que el director general deportivo, Antonio Cordón, haya enviado un mensaje de cautela en la televisión oficial del club, a la vez que ha resaltado la importancia del grupo en los éxitos cosechados por la entidad en los dos últimos años.

"No es sólo mío, está en manos del club, es el que, con su situación económica, financiera o equilibrio, decide si estamos capacitados para dar pasos hacia arriba, mantenernos como estamos o sobrevivir. Llevamos dos años de austeridad y todo el mundo dice que lo hemos hecho sobresaliente. A ver si ahora van a empezar a venir grandes fichajes y lo echamos todo a perder. Ojalá podamos traer a grandes jugadores, pero lo más importante es que hagamos un grupo bueno, que sigamos manteniendo esa cohesión, esa energía positiva. Los grandes fichajes no aseguran un rendimiento deportivo, es una moneda al aire que no sabes si te va a salir bien o mal. Lo que sí te asegura el objetivo de continuar en un nivel alto es mantener la cohesión del grupo", ha manifestado Córdon, que ha admitido la complicada situación económica: "Lo habéis oído a nuestro presidente y es una realidad. El club está obligado a vender, pero en general casi todos los clubes necesitan desprenderse de jugadores por una situación financiera que se arrastra desde hace años. Vamos a ver qué depara el mercado, si sale algún jugador se intentará cubrir lo mejor posible, que no afecte al grupo, que sigue siendo lo más importante. Hay equipos que se han gastado mucho dinero y han quedado por debajo. Gastarte dinero no asegura el éxito, hay que encajar cada pieza en el momento oportuno, con las características que pide el míster. Hay una situación económica dura, este verano todavía es difícil. A partir de que el club encuentre el equilibrio el crecimiento va a ser exponencial".

Sobre las posibles incorporaciones, Cordón ha sido discreto incluso al hablar del futuro de Bellerín. "Era un año de cesión solamente. Él hizo un gran esfuerzo, el Arsenal y el Betis también. Ha acabado la temporada y tiene que regresar. Ya veremos qué va ocurriendo con el paso de los meses”, comentó el director deportivo sobre un posible regreso del lateral. “Estarán los canteranos, a ver si se nos cuela alguno, estamos haciendo la lista ahora. Con nuestros recursos tenemos que ir optimizando las informaciones, trataremos de que esos jugadores que puedan venir se adapten lo antes posible. Estamos buscando hombres y no nombres, la pieza del puzle exacta que vamos necesitando”, añadió Cordón sobre la configuración de la plantilla.

Nota del equipo

"Sobresaliente, me gusta más ponerla desde el año anterior, es un ciclo de dos años, mantenerse en Europa, con equipos de más presupuesto y que se han gastado más dinero".

La Copa del Rey

"Fue una noche especial, no queremos que se olvide nunca. Un poco de nervios antes de empezar, luego te centras en lo deportivo. El gigante lo hemos despertado, los resultados están ahí, son estadística. Lo hemos logrado entre todos y tenemos que estar orgullosos. Ahora tenemos que continuar y echarlo a caminar".

Vestuario

"La gestión humana es fundamental en cualquier trabajo, en cualquier situación que se produce un equipo. Vas a obtener muchos beneficios, no sólo se lleva al primer equipo sino desde el inicio de todas las estructuras del club. Es la parte que hemos logrado crecer y se ha notado en el desarrollo del equipo. Me gustar estar con nuestros jugadores, son nuestros niños, hay que estar pendiente de todas las cosas que ocurren. Me gusta estar cercano a ellos, es un parte importante"

"Eso hay que crearlo, no es una cuestión de que llegas y está. Lo hemos ido creando todos, incluido la afición. Cada uno hemos depositado más nociones, pero todos han aportado. Tener un ambiente positivo, que el jugador se sienta identificado con el club, que quiera crecer y tenga éxito. Todo esto ayuda, lo hemos logrado con el paso de los meses. Costó más al principio, como dijo Bellerín, no ha vivido nunca un vestuario como el que tenemos. He procurado siempre que esto fuese así, ayuda mucho al rendimiento de la plantilla y para que los objetivos se puedan llevar a cabo. Me gusta estar cerca de todo el mundo".

Despedidas de Tello y Joel

"Son profesionales increíbles, se van por la puerta grande. No sólo lloran ellos, también otros compañeros. Su actitud ha sido ejemplar, no sólo a la hora de jugar sino al aportar en momentos claves de la temporada. La gente sólo ve los momentos de juego, que sólo vemos los que estamos dentro".