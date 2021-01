Cordón: "Al 99,9 % no va a haber fichajes en invierno"

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha ofrecido una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, en la que ha dejad clara cuál es la situación de los verdiblanco de cara a ir al mercado de fichajes y su confianza en los canteranos.

Mercado de invierno

"Siempre hay que esperar. Queda una semana, ya lo ha dicho el presidente en alguna ocasión y el Betis está en la obligación de tener que vender. No sabemos si vendrán a por un jugador nuestro, pero hasta el 1 de febrero no lo sabremos. Al 99,9 % fichajes no va a haber y de ventas vamos a ver qué ocurre, si hay algún club con la intención de hacer alguna oferta por algún jugador del Betis".

Situación actual del mercado

"Es una situación que la están atravesando todos los clubes. Pérdidas de ingresos y clubes que han gastado más de lo que podían, y el coste salarial por encima de los presupuesto, de ahí que LaLiga no te deja fichar ni siquiera intercambiar jugadores, y tienes que apostar por lo que tienes en casa. Ese es el camino que hemos seguido, obligados, pero de este camino van a salir jugadores potenciados y revalorizados".

Scouting

"Tenemos un departamento de scouting que si tuviera que disparar, disparaba. Las listas están preparadas, pero no se puede hacer nada. No hay posibilidades económicas, es la realidad. Pero no sólo en el Betis, también en otros clubes. Nuestra realidad es fijarse en la cantera, que es nuestro futuro".

Más cantera y sin acometer fichajes

"Tenemos a Rober y Édgar. Es que éste es el futuro del Betis. El Betis tiene que sobrevivir con buenos jugadores de la cantera y esperamos que con el paso de los meses y años sean muchos titulares continuamente. La filosofía es ésa, pero también debido a todo lo que nos está aconteciendo. Los clubes tienen menos ingresos, no hay por publicidad, los de televisión también disminuyen, no hay ventas de jugadores... Es muy difícil que se produzcan movimientos en el mercado y tienes que mirar a lo que tienes en tu casa. Y es el momento y a partir de ahí es el futuro. No va a haber muchas posibilidades de fichar pagando jugadores con grandes cantidades… Los jóvenes son los principales fichajes. Víctor Camarasa será el fichaje de invierno, que entrara dentro de poco con nosotros y este es el futuro de aquí a verano".

Confianza en la cantera

"Es cierto que por su tradición el Betis muchas veces ha tenido muchos jugadores de la cantera. Este año nos hemos visto obligados a trabajar mucho con ellos. Ciertamente tenemos un entrenador que les está dando espacio y oportunidades a os chavales y ellos se lo están mereciendo. El trabajo del Betis Deportivo es muy importante, ésa es la labor de la cantera. Al final que el primer equipo pueda nutrirse de esta cantera".

Pellegrini y los canteranos

"Es difícil que los entrenadores apuesten, con lo que se juegan, por chicos muy jóvenes que no saben el rendimiento que te van a dar, pero como son chicos que trabajan con nosotros desde pretemporada están cumpliendo con los objetivos. Están aceptando este reto y esto es para presumir. Hay clubes que quieren ya a nuestros jugadores y podemos presumir de que en este periodo de pandemia ellos están respondiendo y el entrenador también. Esto es el futuro del club".