Bravo: "El rival más peligroso somos nosotros mismos"

Uno de los protagonistas del Betis en zona mixta fue Claudio Bravo, que trató diferentes puntos de vista sobre el empate ante el Athletic.

Balance del partido

"Partido difícil porque nos tocó jugar con uno menos, con un equipo que físicamente es poderoso, con gente intensa. A este nivel cuesta mucho aguantar el resultado. Doblegar al rival cuando estás en desventaja, pero sirve de aprendizaje. De no agobiarte, de sacar el otro punto que es el corazón, la intensidad… Son partidos que ayudan a crecer. El equipo dio la cara".

Fekir y Mandi

"Siendo sincero me pilla bastante lejos las dos jugadas. Me tocará verlas en frío".

Ocasión de Lainez

"Eso habla del espíritu ganador de esta temporada. No nos conformamos con meternos atrás, sino buscar la ocasión de gol, buscar los tres puntos. Es complejo en inferioridad y más con estos rivales tan físicos".

Partido ante el Real Madrid

"Creo que el rival más peligroso ahora mismo somos nosotros mismos. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera, no cambiar la mentalidad, hoy lo demostramos. Sacamos esa faceta de carácter y ser competitivo. Nos vamos con ese sabor extraño, el punto es bueno pero en igualdad de condiciones hubiera sido distinto".

Plano personal

"Disfrutando de todo esto. Se me sigue siendo extraño el no poder disfrutar de la afición que siempre está aquí. Me cuesta salir a calentar y no ver gente, no sentir el apoyo que siempre tienes durante los partidos. Se me ha hecho raro. Cuando vine aquí vine maravillado, pero la pandemia me privó de eso".