Setién: "Haremos cambios"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido la rueda de prensa previa al duelo con el Athletic, en la que ha analizado el estado físico de sus jugadores y ha reconocido que hará cambios pensando en el duelo copero del miércoles. Además, el técnico ha indicado que la salida de Sanabria era lo mejor para todas las partes y que está a la espera de que el club traiga un sustituto.

Estado físico

"Hay jugadores que vienen arrastrando cansancio, algunos lo acusan más y otros menos. Sería conveniente de darles descanso, es lo que tratamos de gestionar. Al recuperar gente tendremos más posibilidades de hacerlo, no va a suponer un problema serio. Hoy la gente estaba bien, hemos hecho poco para afrontar el partido de mañana. Algunos jugadores irán descansando y forzarán en los partidos más importantes".

Sistema

"Un día fue por las bajas, entendíamos que jugar con defensa de cuatro con los jugadores que iban a hacerlo podía suponer un problema, otras veces por cuestión táctica, por la presión del rival. Lo podemos volver a hacer en cualquier momento".

Athletic

"Ya hacía muchas cosas bien con Berizzo, pero siempre que llega un entrenador nuevo hay una motivación especial y una concentración mayor en las cosas que pone el entrenador. Todavía no han perdido. Ese campo es muy difícil, no sólo para nosotros sino para cualquier equipo. Te exige muchísimo, y seguramente este partido va a ser eso. La mayor parte de los rivales suelen dar lo mejor cuando juegan contra nosotros. Supongo que no va a ser fácil, pero también nosotros tenemos nuestros argumentos. Confío en que lo saquemos adelante".

Sanabria

"Estaba atravesando un momento difícil, lo vimos en el último partido, no es del agrado de una parte de la afición, no sé el número. Nosotros siempre hemos confiado en él, su situación anímica no era fácil. Es verdad que todos esperábamos más, era un activo del club al que queríamos sacarle rendimiento, confiábamos en su futuro. Había una opción buena para salir y todas las partes entendimos que la mejor solución era ésta. Perdemos a un jugador que podía ser importante, pero el club está trabajando en la contratación de otro. El que venga que sea con la mente despejada y no condicionado".

Júnior

"Todo lo que sea progresar para los futbolistas es obvio que será bueno para él, fichar por el Madrid siempre es bueno. Esto origina un contratiempo, luego hay que buscar un futbolista de su nivel que no es fácil. Si luego quieres mantener el nivel y crecer, los buenos futbolistas se tendrían que quedar. No es fácil encontrar futbolistas buenos, si cuando están rindiendo los sacas, tienes que sacar otro y cuesta más para estar donde se le exige estar a un club como éste".

"Todo no es dinero, ni para los futbolistas. Las pretensiones del club también pasan por mantener a los jugadores que tengan ofertas. Ya tienes uno que está educado, que ha trabajado en la propuesta que tienes, y si lo pierdes cuesta mucho encontrar futbolistas que vayan a dar ese nivel. Si vendemos a los buenos y no podemos incorporar a futbolistas de ese nivel, bajaremos"

"Júnior es un gran jugador, iguial que otros que tenemos. Nos han dado estar donde estamos, en tres competiciones y con posibilidades de crecer".

Estilo Athletic

"Tenemos la opción de meternos en nuestra área y evitar esa posibilidad de que corran, pero te pueden bombear balones. Cuando nos metemos atrás no defendemos tan bien como otros equipos, Sería renunciar a una manera de jugar que nos va bien. Trataremos de controlar todo y que los jugadores estén pendientes. A los grandes jugadores es difícil pararlos, por eso son grandes. El Athletic le saca rendimiento a Williams, todos los equipos lo saben. Vamos a ver si nuestro nivel de concentración es alto, y luego no renunciar a lo que hacemos bien. Lo ideal es hacerlo todo bien".

Portería

"Estamos encantados, están poniendo mucha voluntad en hacer lo que decimos, en mejorar su juego con los pies. Están haciendo lo que tienen que hacer los porteros, que es parar. Nos han dado mucho más de lo que nos han quitado, eso es seguro".

Rotaciones

"Hemos estado valorando esta situación, hay jugadores que necesitan descansar. Tenemos que valorar mucho dónde cambiar para no perder el nivel competitivo y no renunciar a algunas cosas importantes. Va a haber algunos cambios pensando en la Copa y en el partido siguiente. Hablamos con los jugadores para ver cómo se sienten, mirar el tema de las tarjetas... Lo más importante es ser competitivo siempre".

Diego Lainez

"Es una incógnita saber si va a aguantar todo el partido. La exigencia que tenemos, he visto partidos de él en México y la exigencia física todavía quizá le falte un poco, nos puede dar cosas hacia delante. Irá entrando y jugando. Podemos considerar que puede jugar de titular en cualquier momento".

Final de Copa

"Si se da la circunstancia de que vamos a jugar la final, ojalá que sea aquí. Nos gustaría jugar nosotros la final en nuestro campo. Esa circunstancia es la que todos deseamos".