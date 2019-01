Lo Celso, Sidnei y Francis regresan a la lista

A 18 jugadores desplazará Quique Setién esta tarde hacia Bilbao, en una convocatoria a la que regresan Sidnei y Francis, tras recuperarse de sus respectivas molestias, y Lo Celso, que cumplió sanción en la Copa. Además el canterano Julio Alonso también entra en la lista, antes las bajas que sigue manteniendo el equipo verdiblanco.

"En el caso de Loren, sufrió un golpe, estuvo un poco mareado. A medida que avanzó el partido no se encontró bien, cuando llegó al vestuario se decidió llevarlo al hospital. Las sensaciones son buenas y está en la lista. Javi (García) ha tenido un proceso gripal, hoy se ha entrenador por primera vez, pero no ha entrado, no está en condiciones. Júnior va mucho mejor, lo recuperaremos pronto. Francis y Sidnei se incorporan. Joaquín está con molestias, va mejor, pero no ha entrado con el grupo, veremos cómo evoluciona la semana que viene".

La convocatoria completa es la siguiente: Joel Robles, Pau López, Francis, Barragán, Mandi, Bartra, Feddal, Sidnei, Julio Alonso, Tello, William Carvalho, Kaptoum, Guardado, Canales, Lo Celso, Diego Lainez, Sergio León y Loren.