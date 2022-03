Tello: "El equipo ha dado la cara, nos penalizaron en las contras"

Cristian Tello fue el autor del único gol del Betis en la derrota ante el Atlético de Madrid, un golazo al filo del descanso que hizo soñar con la remontada ante el Atlético. No pudo ser y el extremo bético fue preguntado en los micrófonos de Movistar LaLiga si caer con esta derrota al quinto puesto puede afectar anímicamente: "No, yo creo que no, porque el equipo es consciente de la temporada que está haciendo, es consciente de que vamos en una buena dinámica, que tenemos que seguir peleando. La Liga es muy larga, ayer pincharon el Villarreal y la Real Sociedad. La Liga es muy complicada y los equipos se van a dejar puntos en todos los campos y nosotros tenemos que ir a nuestro ritmo y aprovechar nuestros partidos".

El autor del tanto bético hizo el siguiente análisis del partido: "Hemos tenido una primera parte muy controlada por nuestra parte, lástima ese gol con el que se han puesto por delante, que ante un equipo como el Atlético luego es muy difícil darle la vuelta. Pero el equipo se ha sobrepuesto muy bien al gol. Hemos llevado el ritmo del partido y hemos conseguido empatar, y hemos salido en la segunda parte con la mentalidad de poder llevarnos los tres puntos. Pero ha sido una segunda parte muy dura y ellos nos han matado en una contra".

Tello habló del "equipazo" que tiene un "rival directo" como el Atlético. "Sabíamos la importancia que tenía este partido ante un rival directo como el Atlético, sabemos el potencial que tiene en su plantilla y que se pusieran por delante tan pronto era un hándicap más. Pero creo que el equipo ha dado la cara, ha hecho una primera parte muy buena contra un equipazo y en la segunda parte nos han penalizado en las contras".

Y opinó que el potencial ofensivo atlético decantó el encuentro en la segunda parte, tras haber tenido su momento el Betis antes del descanso. "En la primera parte los hemos embotellado y hemos tenido alguna ocasión más para ponernos por delante en el marcador. Y en la segunda hemos salido a ver un poco, a tener un poco más de tranquilidad, a ver cómo iba el partido. Hemos tenido alguna ocasión también para ponernos por delante y luego ellos han tenido un par de contras, han jugado muy bien sus cartas y arriba tienen jugadores que marcan la diferencia".

Además, recordó que Manuel Pellegrini sigue teniendo enchufados a todos los integrantes de la plantilla. "A estas alturas de la temporada nos hemos metido en la final de la Copa, en Liga estamos peleando por meternos en puestos de Champions, en la Europa League estamos vivos y el equipo está demostrando que juegue quien juegue tira para delante. Está siendo un año muy apasionante para todos y espero que nos dure la gasolina hasta el final".