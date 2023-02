Ayoze: "Pellegrini me quería aquí de cualquier manera y eso fue el detonante para venir al Betis"

El futbolista tinerfeño Ayoze Pérez ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Betis en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, donde ha tratado las siguientes cuestiones.

Bienvenida

"Quería agradecer la calurosa bienvenida que he recibido desde el primer día. Para mí siempre fue una prioridad venir al Betis por todo lo que supone. Muy contento de poder estar aquí. La bienvenida de aficionados, gente del club me han hecho sentir como en casa desde el principio. Con dos partidos me he dado cuenta de la afición que tenemos, de lo conocido que somos alrededor del mundo. Con muchas ganas de aportar mi granito de arena. Quedan meses importantes y bonitos, y todos juntos vamos a lograr grandes objetivos. Espero ayudar a este grandísimo grupo de jugadores y personas. Gracias a todos por la bienvenida".

El Betis como prioridad

"Cien por cien siempre fue mi prioridad el Betis. Tuve un gran contacto con Manuel Pellegrini. Eso era importante. Tener ese apoyo del entrenador es muy importante. Futbolísticamente es un grupo muy bueno, de mucha calidad y creo que puedo aportar muchas cosas. Sabemos cómo de bien está haciendo las cosas el Betis recientemente y quería ser parte de ello".

Objetivo

"Ahora mismo el objetivo principal es ir a Almería y conseguir los tres puntos después del partido ante el Celta. Volver a la dinámica positiva. Es un partido complicado y no cometer el error de entrar en ese estado de ansia de querer llegar al final con el mejor objetivo posible. La próxima semana tendremos otra posibilidad en casa. Y así sucesivamente. Es la mejor forma de que todos consigamos colectivamente los objetivos mejores posibles".

Posición natural de juego

"Tengo esa polivalencia de poder jugar en cualquier posición de ataque. En el Tenerife empecé de delantero y al final es mi posición natural, pero es algo muy bueno a mi favor y del equipo poder jugar de mediapunta, en la banda... Eso nos abre un abanico de muchas posibilidades".

Futuro más allá de una cesión

"Yo vine aquí hasta final de temporada. Ése es el objetivo. No pienso en lo que pueda pasar. Sé lo que se espera de mí. Vengo concienciado en hacer las cosas bien y aportar el equipo en todos los aspectos posibles. Ya habrá tiempo para pensar en esas cosas".

La senda de Rubén Castro

"Obviamente hizo una carrera increíble en el Betis. Sigue marcando goles. A mí me encantaría que me fuese también como a él. Dejo el listón muy alto, pero no puedo estar pensando en lo demás. Me concentro en lo que puedo aportar al equipo. Focalizarme en que como delantero mi labor es marcar goles. Ayudar al equipo con muchos goles y lograr grandes objetivos. Eso es lo que más me importante por encima de todo".

Ayoze Pérez "Me encantaría que me fuese aquí tan bien como le fue a Rubén Castro"

Charlas con Pellegrini

"Básicamente en este punto de mi carrera, un movimiento tan importante necesitaba sentir el deseo y el apoyo del entrenador para tenerme en su equipo. Para mí eso fue lo principal más allá de hablar en cuanto a detalles es importante sentir el cariño de un entrenador, el deseo de tenerte en sus filas y eso miré por encima de todo. El entrenador me quería aquí de cualquier manera y eso me llamó mucho la atención, fue un detonante para al final venir aquí".

Cifra de goles

"No soy para nada conformista. Mi labor es ayudar con goles y asistencias al equipo. Conseguir el máximo de puntos posibles. En ese sentido espero ayudar con goles al equipo. No me pongo un límite, sería un error, pero muy motivado y con ganas de ayudar en el campo y sentirme más integrado de lo que ya estoy con el equipo después de sólo varios días".

Horas tensas cierre mercado

"Fueron horas de mucha tensión. Por momentos lo vi bastante complicado, pero al final buscamos cualquier manera para cumplir mi deseo de venir aquí. A pesar de horas de incertidumbre logramos llegar a un acuerdo y cumplir el deseo de venir aquí".

El Villarreal

"Siendo transparente, hubo contactos con el Villarreal. Era otro club que tuvo interés en ficharme, pero yo siempre le hice saber a mi agente cuál era mi prioridad, y mi prioridad era venir al Betis y se logró de esa manera".

Diferencia entre la Premier y la Liga

"Muchos años en la Premier, ahora habituándome y adaptándome a la velocidad y al estilo de juego español. Espero que no requiera de mucho tiempo de adaptación. Estoy con ganas de entrenar y jugar. Eso ayudará a mi adaptación".

Partido ante el Celta

"Fue un partido un poco raro. Tuvimos bastantes ocasiones de gol. Ellos fueron muy eficaces. Llegaban y nos hicieron cuatro goles, venían de no hacer muchos goles fuera de casa. Nosotros podemos estar algo mejor de cara gol. Mis sensaciones fueron buenas, era mi debut en Primera División. Llevaba un par de días en Sevilla y me hubiese gustado poder haber interactuado un poco más con el balón. Pero el partido estaba en un punto un poco raro. Tenemos otra cita contra el Almería y con ganas de aprovechar esta semana entera con la que poder entrenar con los compañeros".

Competencia con Borja y Willian José

"Siempre me han dicho palabras muy buenas sobre el club, el equipo y la afición. Ya he tenido varios contactos con ellos. Me han integrado muy buen, tengo buena relación con ellos. Siempre veo la competencia como algo positivo. Al final al haber competencia se saca el mejor nivel de cada uno. El interés de todos es el equipo".

Acción de Aspas

"Es una acción un poco rara. Estoy seguro de que todos hemos visto que al final no hay ningún tipo de contacto, por eso la desesperación de Luiz. Él era consciente de que no lo había tocado. Es injusto que se le haya expulsado de esa manera. No hay contacto, me quedo con eso. Al final lo que quería Luiz era poner la pelota en juego e intentar empatar. Para mí no debería haber ningún tipo de sanción. Está a ojo de cualquier mundo. Es injusta la expulsión para Luiz y espero que podamos contar con él el sábado".

Estado físico

"Me encuentro bien. Esta semana entera de entrenamientos me va a venir genial para adaptarme. En niveles físicos estoy a buen nivel, preparado para cuando el míster requiera de mí. Con ganas de esta semana. Es importante aprovechar y aprender varios aspectos del equipo y lo que quiere el míster de la faceta ofensiva para acelerar el proceso de adaptación".