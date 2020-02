-45+2' EMPATA EL BARCELONA. Falta que saca Messi, mal defendida por el Betis y Busquets bate a Joel.

-26'. ¡¡¡GOOOOL DEL BETIS!!! Pérdida de Arturo Vidal y golazo de Fekir con un zapatazo con la zurda.

-23'. Control del juego por parte del Barcelona. Providencial Joel tapando el disparo de Messi.

-9'. EMPATA EL BARCELONA. Picada de Messi a De Jong, que ejecuta muy rápido.

-5'. Saca el Barcelona. Var. Disparo de Fekir y mano de Lenglet. Sánchez Martínez pita penalti y cartulina amarilla para el central. Dispara Canales y ¡¡¡GOOOOOOL DEL BETIS!!!

-Todo listo para que salten ambos equipos al terreno de juego. Magnífico ambiente, suena el himno del Betis y ya hay tifo en en Gol Sur. Se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de Grau, ex jugador del equipo bético.

-Siguen calentando ambos equipos sobre el terreno de juego mientras que las gradas del Villamarín siguen llenándose. El árbitro, Sánchez Martínez, ha recibido una bronca por parte de la grada heliopolitana al saltar a realizar el calentamiento.

-El Betis jugará el partido con una nueva camiseta retro. Cada vez hay más ambiente en las gradas del feudo bético.

-Así ha sido el reencuentro del ex bético Júnior con sus ex compañeros, al igual que el de Setién y su cuerpo técnico con Joaquín.

>

-Menos de una hora ya para que comience el partido en Heliópolis, gran ambiente en los alrededores del Villamarín en la previa del partido.

-También hay once del Barcelona, con la presencia de Júnior.

-Ya hay once en el Betis: la presencia de William Carvalho y Guido Rodríguez, principales novedades. Joaquín parte desde el banquillo. Borja Iglesias, titular.

-También están preparados los vestuarios de ambos contendientes.

Our kits are ready in Seville! #BetisBarça 𝕊𝕠𝕦𝕟𝕕 𝕆𝕟! 🔊 pic.twitter.com/8J2Amx1mHb