Betis: Bartra vuelve a tomar impulso

El Betis llegó al parón, en líneas generales, necesitando un descanso ante la acumulación de partidos. Sin embargo, a nivel individual, hay un futbolista que ha demostrado sentirse en estos momentos en un nivel bastante alto.

Un jugador que ha tomado impulso para que se vuelva a ver su mejor versión, como es el caso de Marc Bartra. El central catalán fue el mejor hombre del cuadro verdiblanco en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga Europa en Fráncfort, ante el Eintracht, y lo mismo sucedió en el compromiso disputado en Balaídos, donde le dio continuidad al alto rendimiento mostrado en tierras alemanas. Es por tanto una buena noticia para el equipo bético que su zaguero haya vuelto a recuperar su mejor versión de cara al tramo final de la temporada, donde los heliopolitanos tienen la final de Copa y pelean por jugar la Liga de Campeones.

Bartra saca a relucir sus mejores virtudes, como la anticipación, la colocación y la salida de la pelota

La presente campaña no estaba siendo fácil para un Bartra que ha pasado por algunos problemas físicos y también de índole más personal que han podido influir en su rendimiento, pero a base de trabajo y sacrificio los ha podido superar para sentirse con la fuerza suficiente en pos de volver a brillar. "Tengo muy claro lo que Pellegrini quiere de mí. Llevo meses contento, me siento fuerte. He pasado por cosas que no ayudaban, pero que me han hecho más fuerte. Mi objetivo es claro, dar mi mejor versión", señaló Bartra tras el último encuentro en Vigo, cosa que está consiguiendo hasta convertirse en estos momentos en un fijo en las alineaciones del Ingeniero.

El zaguero verdiblanco se encuentra con un alto grado de confianza y eso se refleja en el campo

Hasta el momento, Bartra ha disputado 16 partidos de Liga (1.364 minutos), 4 de Copa del Rey (323 minutos y un gol) y 4 de Liga Europa (390 minutos), y afronta el tramo final de la temporada con el objetivo de seguir manteniendo la magnífica versión que viene demostrando, sobre todo, en los dos últimos partidos, donde han vuelto a florecer sus mejores cualidades: anticipación, colocación, jerarquía a la hora de darle salida al balón en la elaboración del juego de su equipo, orden y mando. "Una pena que haya parón porque siempre es bueno seguir con buenas sensaciones. Quiero seguir haciendo historia con el club en el que llevo cuatro años y darle una alegría a la afición en estos partidos que quedan. Sería maravilloso. Es verdad que ya no estamos en Europa, pero queda un fin de temporada muy duro, bonito y apasionante. Tenemos un equipo capacitado para hacer cosas bonitas y hacer felices a los aficionados. Vamos a ir a muerte a por ello", agregó Bartra, exponente de esa ilusión máxima que reina en el beticismo ante lo mucho que se juega el conjunto verdiblanco en lo que falta de temporada.

Bartra está llamado a ser un jugador importante ante lo que se juega el Betis en lo que resta de curso

En cuanto a su futuro, Bartra, a sus 31 años, tiene todavía una temporada por delante con el Betis, ya que acaba contrato en junio de 2023. Por ahora, poco se conoce de su situación en cuanto a una futura renovación, teniendo en cuenta que en enero del año que viene quedaría libre para poder firmar con cualquier otro club. Por ahora, el defensa bético se encuentran con los cinco sentidos puestos en acabar la presente campaña de la mejor forma posible, sobre todo en cuanto a poder conseguir la Copa del Rey el próximo 23 de abril, ya que desde que llegara al Betis en enero de 2018 uno de sus objetivos era poder conquistar un título con la elástica verdiblanca. Para ello, Bartra ha vuelto a tomar impulso para elevar su rendimiento y demostrar su mejor imagen.