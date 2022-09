Bartra: "Mi salida del Betis no fue un proceso fácil, era feliz allí"

El ex jugador del Betis, Marc Bartra, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles antes del partido ante el Kayserispor del sábado, analizó diferentes aspectos de su llegada al Trabzonspor y su salida del Betis. El medio turco Global Medya Haber recoge las declaraciones del ex jugador verdiblanco.

Periodo de adaptación al fútbol turco

"Vengo de otra liga, estoy tratando de adaptarme y lleva tiempo. Cuando llegué a esta liga vi que había demasiadas transiciones y espacios vacíos. Esto, a su vez, puede provocar acciones que pueden resultar en una tarjeta de falta, tanto al defender como al atacar”".

Jugar muchos partidos en poco tiempo

"Conoceré mejor la liga, a mis compañeros y a nuestros oponentes. Tendré la oportunidad de conocer mejor la liga. Creo que tiene algo que ver con el período de transición en los primeros juegos. Desde el primer momento que llegué intenté adaptarme a los partidos y al equipo. Me siento muy feliz de trabajar con el equipo".

Salida del Betis

"Cuando miras mi situación en el Real Betis, ganamos la Copa del Rey el año pasado. Yo era el jugador que se había ganado la confianza del entrenador en el equipo y siempre jugaba. Si me preguntas por el estado de la transferencia unas semanas antes de la oferta de Trabzonspor, diría 'Me quedaré'. Después de que llegue la oferta del Trabzonspor, tanto la necesidad de vender del Betis como el proyecto del Trabzonspor sobre mí, los planes de futuro del equipo, el último campeón de liga, el hecho de que se jugará en Europa y las expectativas del equipo hacia ti pudieron hacerme cambiar de opinión. Pero esto nunca fue un proceso fácil. Era feliz en el Betis antes de venir. Quería quedarme allí y continuar mi carrera".

Elección por el Trabzonspor

"Me hablaron de sus ideas. Me explicaron muy bien lo que esperaban, lo que querían, por qué me querían. De lo contrario, hará que cambies de opinión. Después de venir aquí, no solo estaba feliz, también vi cuánto me amaban aquí. Yo también estoy feliz de estar aquí. Creo que tomé la decisión correcta".