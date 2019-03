Bartra: "El objetivo de verdad es el partido que viene"

Protagonista en los medios oficiales del Betis, Marc Bartra también ha analizado la situación liguera del equipo y el central no quiere distracciones en el camino para regresar a Europa. "El objetivo de verdad es el partido que viene y así será hasta el final. Si mantenemos esos pequeños objetivos llegaremos a otro más grande", ha explicado el central, que también ha destacado el crecimiento experimentado por el club: "Si algo he ido aprendiendo es que los equipos y los clubes tienen fases, muy pocas veces llegan arriba desde la nada".

El central verdiblanco también ha analizado otras cuestiones:

Sensaciones tras Vigo

"Sabíamos de la importancia de este partido, veníamos de lo que veníamos y ante un rival que necesitaba muchos los puntos. Viendo cómo entrenaba el equipo, las ganas que se ponían, invitaba a pensar a ser optimistas. Pero viendo cómo está la Liga no sé sabe lo que va a pasar".

"Más que el equipo en sí, hay mucha hambre en el vestuario, las ganas de ir a ganar todos los partidos... La Liga te hace ver lo complicado que llega a ser. En el partido en Vigo hicimos muchísismas cosas bien, más que notable, y aun así se decide todo en una jugada muy justa. Se hizo un partido para un marcador más abultado e ir más tranquilos, pero no fue así. Siendo superior, como hemos sido en muchos partidos, te llevas el resultado que mereces"

Pausas del VAR

"Cuando son fueras de juego el árbitro no va, se lo dicen las cámaras. Te quita esa emoción del gol de celebrarlo del momento. Pero también digo que lo celebras, esperas al VAR y lo vuelves a celebrar".

Maxi Gómez

"Es de los mejores delanteros de la Liga. Es pesado, va cuerpo a cuerpo, muy fuerte. Se lo controló muy bien entre todos. Tanto con balón como sin balón se hizo un buen partido".

Ganar partidos

"Es la mejor Liga, sin duda. Como tal es lo que hay. Cada partido te exige un mundo, la temporada es muy larga. Si a eso le añades las tres competiciones y quiere dar lo mejor en las tres, sabes que vas a pasar por fases".

Clasificación

"Si ves los puntos, ganar dos partidos seguidos te hace superar a dos o tres rivales. Todo se va a decidir en los últimos partidos. Nos tomamos cada uno como una final, no es un tópico es lo que tiene ser. Eso fue lo que nos llevó el año pasado a estar en Europa. No se hablaba del objetivo sino del partido siguiente. Es lo que vamos mentalizados y eso nos va a estar dando estar ahí. Puede pasar que algún partido no termine como queremos, pero la mentalidad está. También tenemos ahora más tiempo para analizar a los rivales. Veremos hasta dónde llegamos pero vamos a por todas"

Calendario

"Estoy pensando en el Barça, es lo que tenemos ahora. Lo que vemos cerca es lo más importante para nosotros. Vas al campo del Celta y te cuesta ganar. El Madrid en Valladolid, más de lo mismo. Parece que tiene que ganar sí o sí, pero le ponen las cosas complicadas. Eso también gusta al aficionado, las cosas se van a ir decidiendo poco a poco".

Altibajos

"Todas las alegrías que hemos tenido en Europa o en la Copa, pasando eliminatorias... Tenemos la Liga que estamos luchando por un objetivo muy bonito. Se puede mirar de manera autocrítica para seguir elevando el nivel del equipo, que tenemos margen, pero debemos saber que hacemos cosas muy bien".

Reflexión

"Nos vino muy bien descansar dos días, desde el 1 de enero no habíamos tenido 24 horas libres. La inercia de ir ganando y superando eliminatorias te va llevando a estar más arriba. Dejas de hacer cosas que cuando tenías más tiempo para trabajar las hacías. Ha venido bien para trabajar bien una semana, estar mejor físicamente, limpiar cabezas. Somos humanos y ha sido bueno".

Tres partidos

"Cambia y mucho lo de jugar un partido cada semana o cada tres o cuatro días, y más con los viajes que hay de por medio. Aun así, casi tocamos una final y estamos con opciones en la Liga, a muy pocos puntos de zonas privilegiadas. Dice mucho del equipo, no sólo hay once jugadores sino también gente que aporta mucho".

Crecimiento

"Si algo he ido aprendiendo es que los equipos y los clubes tienen fases, muy pocas veces llegan arriba desde la nada. No llevamos tantos años jugando juntos, la experiencia es un grado, pero las cosas están ahí. No todo es de la nada al todo, ni al revés, debe ser algo constante, ir dando pasos. El año pasado fueron agigantados, este año los estamos dando hacia delante. A veces los das más grandes y otros no tan grandes... Desde que he llegado veo mejoras en todos los sentidos del club. Nos tenemos que sentir orgullosos todos los que formamos parte de esto".

Europa

"Es un objetivo muy bueno. Lo que pensamos realmente es que el partido más importante es el que va a venir. El año pasado lo preparábamos para ganar ese partido, no pensando en otras cosas. El día a día es lo que te lleva a tener un mejor futuro. Eso lo tenemos muy claro. El objetivo de verdad es el partido que viene y eso será hasta el final. Si mantenemos esos pequeños objetivos llegaremos a otro más grande"