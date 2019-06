El Betis tiene como objetivo prioritario para la delantera el fichaje de Borja Iglesias, que mientras tanto disfruta de las vacaciones en Santiago de Compostela, su localidad natal, a la espera de ver qué ocurre con su futuro de cara a la próxima temporada.

En este sentido, Borja Iglesias deja claro en una entrevista en La Voz de Galicia, que su decisión será siempre meditada: "Creo que, en ese sentido, la decisión no es solo mía. Mi familia, mis amigos y, sobre todo mis agentes, que saben de esto y en momentos puntales son capaces de serenarte, tienen mucho que ver. A lo mejor tú tienes unas aspiraciones que igual no se ajustan a tu realidad. O sí. No sé. Hay que jugar mucho con eso. Hay que aprovechar los buenos momentos. Es algo que siempre he tenido muy claro. Y, sobre todo, una de las cosas que no he dudado nunca es que cuando he tomado una decisión siempre he considerado que era la adecuada y la que yo quería. A partir de ahí, a luchar por ella y tratar de estar al mejor nivel posible para que todo fluyese mejor".

De momento, el Betis intenta avanzar con el Espanyol en las negociaciones buscando fórmulas con las que satisfacer las pretensiones de Chen Yasheng, dueño del conjunto perico, que días atrás ya dio el visto bueno a negociar por el delantero gallego.

Además, los verdiblancos están intentando cerrar el fichaje de Álex Moreno, que llegaría como refuerzo para el puesto de lateral zurdo. Los de Heliópolis y el Rayo intentan ultimar el traspaso del lateral al equipo bético para las próximas cinco campañas.